Madagascar: JIOI 2027 - Calendrier dévoilé, le regroupement des athlètes malgaches dans le flou

Après sa première place aux Jeux de 2023, organisés à domicile, la Grande île sera particulièrement attendue. Toutefois, confirmer à l'extérieur constitue un autre défi.

Le calendrier général des 12es Jeux des îles de l'océan Indien, prévus du 10 au 19 août 2027 aux Comores, est désormais dévoilé. Si les dates des compétitions sont connues, la préparation de la délégation malgache soulève encore des interrogations. À moins d'un an de ce rendez-vous régional, le regroupement des athlètes de la Grande île reste notamment dans le flou. Le compte à rebours est lancé. Les Comores accueilleront la grande fête du sport régional pendant dix jours, avec une vingtaine de disciplines inscrites au programme. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 10 août, journée qui marquera également le début du tournoi de football masculin, prévu jusqu'au 18 août.

Dès le 11 août, plusieurs disciplines entreront en lice : badminton, basketball 5x5, haltérophilie, handball, tennis de table, beach-volley et volleyball jeunesse. Le calendrier prévoit ensuite le basketball 3x3 du 12 au 17 août, la boxe du 12 au 14 août, la natation et la paranatation du 12 au 16 août, ainsi que le taekwondo du 12 au 14 août. La voile se déroulera du 12 au 16 août et la pétanque du 12 au 18 août.

L'athlétisme et le para-athlétisme sont programmés du 14 au 18 août. L'AirBadminton et le cyclisme sont prévus du 15 au 18 août, tandis que le judo et la lutte se disputeront du 16 au 18 août. La cérémonie de clôture est fixée au 19 août. Pour Madagascar, l'enjeu est de taille. La Grande île ambitionne de défendre ses couleurs face à une concurrence régionale qui ne manquera pas de se préparer sérieusement. Mais, au-delà des dates désormais connues, plusieurs questions restent en suspens concernant la mise en place du dispositif national. Regroupement.

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Le calendrier des Jeux est dévoilé, mais celui de la préparation malgache reste à préciser. La date du regroupement des athlètes, les modalités d'encadrement et l'organisation des stages constituent autant de points importants pour les fédérations et les sportifs. À ce stade, aucune échéance précise concernant le rassemblement général ne peut être avancée sur la base des informations disponibles. Une préparation structurée est indispensable pour permettre aux athlètes de travailler dans de bonnes conditions, d'évaluer leur niveau et d'aborder les compétitions avec des objectifs clairs.

La balle est désormais dans le camp des responsables sportifs malgaches. Après le dévoilement du calendrier général, les prochaines annonces sur le regroupement et la préparation de la délégation seront particulièrement attendues. Pour Madagascar, il ne s'agit plus seulement de connaître les dates des Jeux, mais de se donner les moyens d'y arriver prêt.