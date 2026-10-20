Madagascar: Football/D2 Nationale - Disciples Espoir démarre en force

Le championnat de Madagascar de Division 2 nationale de football a débuté sous les meilleurs auspices pour le Disciples FC Espoir Analamanga.

Opposés aux Voromaherin'Alaotra lors de la première journée, disputée lundi au stade Elgeco Plus By-pass, les champions d'Analamanga ont parfaitement lancé leur campagne en s'imposant sur le score sans appel de 3 buts à 0. Dès l'entame de la rencontre, les joueurs d'Ando Racap ont affiché leurs ambitions en monopolisant le ballon et en multipliant les offensives. Leur domination a été récompensée à la 17e minute, lorsqu'un centre dangereux de Dino a provoqué un but contre son camp de la défense adverse.

Une ouverture du score logique au vu de la physionomie de la partie. Malgré plusieurs occasions franches de Reginot et Kevin, les Disciples n'ont cependant pas réussi à faire le break avant la pause. Les deux formations ont ainsi regagné les vestiaires sur cette courte avance des locaux.

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Au retour des vestiaires, la formation d'Analamanga a maintenu la pression. Plus entreprenants et mieux organisés, les hommes du Disciples Espoir ont fini par doubler la mise à la 65e minute grâce à Laholo. Un avantage qui a libéré les siens. Quinze minutes plus tard, Jasy a définitivement scellé l'issue de la rencontre en inscrivant le troisième but de son équipe à la 80e minute. Solides dans tous les compartiments du jeu, les Disciples Espoir signent ainsi une entrée remarquée dans cette compétition nationale qui s'étalera sur près d'un mois.

Forts de ce succès convaincant, les représentants d'Analamanga tenteront de confirmer dès mercredi prochain, toujours au By-pass, face à Tia Kitra FC. Dans les autres rencontres de cette première journée, le GNFC a dominé la COSPN (2-0), Racing Boeny s'est imposé face à Tia Kitra (1-0), le JET FC2A 3FY PLUS s'est incliné face à l'AS JM (0-1), Zanagasy a pris le meilleur sur Black Star (4-1), tandis que Wagner et l'AFCA se sont quittés sur un match nul (2-2).