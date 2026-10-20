Madagascar: Kick-boxing/Passage de grades - Une nouvelle génération prête à prendre le relais

Après plusieurs mois d'entraînement et d'évaluation, les pratiquants du Tana Martial Arts ont franchi une nouvelle étape dans leur parcours sportif. Entre discipline, persévérance et transmission des valeurs martiales, cette cérémonie de passage de grades a mis en lumière les futurs cadres du kick-boxing malgache.

Le Tana Martial Arts d'Ankadimbahoaka a vécu un moment important samedi dernier avec l'organisation d'un passage de grades réunissant de nombreux pratiquants du club. Sous la supervision du maître Kelly Rasoanaivo, les candidats ont été évalués sur leurs connaissances techniques, leur maîtrise des fondamentaux ainsi que leur progression dans la discipline. À l'issue des examens, plusieurs combattants ont été promus à différents niveaux, avec l'attribution de ceintures noires, vertes, bleues et jaunes selon leurs compétences respectives. Bien plus qu'une simple récompense, cette étape symbolise le travail accompli au fil des années et l'engagement de chacun envers l'art du kick-boxing.

Parmi les nouveaux promus figure Tsikinantenaina, qui a décroché la ceinture noire. Pour lui, cette distinction représente l'aboutissement d'un parcours construit avec patience et rigueur. Également entraîneur, il considère ce grade comme une responsabilité supplémentaire. Son objectif est désormais de transmettre efficacement son savoir aux plus jeunes, en insistant sur l'importance de la technique et des bases, indispensables à toute progression durable.

Même satisfaction du côté de Marc Faurot, dont l'histoire avec le kick-boxing a débuté en 2017 après sa rencontre avec le maître Kelly Rasoanaivo. Après une décennie d'apprentissage ponctuée d'exercices techniques et de confrontations sportives, il voit dans cette promotion une récompense particulièrement significative, une reconnaissance qui vient couronner des années d'efforts et de persévérance. De son côté, Harinaivo Frédéric Raveloson a souligné la portée de cette évaluation, estimant qu'elle met en lumière la valeur du travail technique, mais aussi l'état d'esprit nécessaire pour évoluer dans les arts martiaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le pratiquant chevronné a adressé ses encouragements aux nouveaux gradés, appelés, selon lui, à contribuer au développement de la discipline et à assurer la relève dans les années à venir. À travers cette cérémonie, le Tana Martial Arts confirme une nouvelle fois son rôle dans la formation de pratiquants compétents, disciplinés et prêts à transmettre les valeurs du kick-boxing malgache.