Afrique: E-compétition - Manoa, Rrabay et Nioh brillent au « Paradise Game Battle »

Manoa Rasolonjatoarivony termine 5e du « Paradise Game Battle », à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dimanche. Seul le futur champion sud-coréen Edge a eu raison de lui en demi-finale.

L'élite du jeu vidéo d'Afrique et d'ailleurs s'est affrontée samedi et dimanche lors du « Paradise Game Battle », à Abidjan. Un tournoi des « maîtres » dans le giron du Tekken World Tour 2026. Il a réuni 101 joueurs pour une dotation de 6 000 dollars. Le joueur malgache Manoa Rasolonjatoarivony, ou Manoa aux manettes, y a réalisé un coup d'éclat en décrochant la 5e place ex aEquo. Il a survolé sa poule samedi sur un score net de deux victoires pour zéro défaite. Dimanche, propulsé dans le « top 8 » du tableau principal, il a affronté en demi-finale le Sud-Coréen Edge, futur vainqueur de l'épreuve.

Il repart d'Abidjan avec une brillante place mondiale, 180 points au classement mondial et 200 dollars de récompense. Ce résultat confirme la régularité de son palmarès après sa 3e place aux finales régionales d'Afrique australe en 2022 et sa 48e place mondiale en 2024. Il améliore aussi la meilleure performance malgache à Abidjan, la 9e place de NVG Joh en 2025. Derrière la figure de proue Manoa, c'est toute la délégation malgache qui marque un saut inédit, puisque Rrabay, son pseudonyme, ou By Ramaroson, et Ny Avo Harinosy Andriatsiva Rakotondrafara, ou Nioh, se hissent aux 9e et 12e places. Rrabay s'étant lui aussi imposé 2-0 en phase de poules. Les trois joueurs et joueuse appartiennent à l'équipe « Sly ».