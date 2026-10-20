Madagascar: Atsinanana - Changement social et comportemental

Une synergie ministérielle pour lever les tabous sur la santé sexuelle et reproductive

Sensibiliser la population, lever les tabous autour de la santé sexuelle, encourager la fréquentation des centres de santé et réduire drastiquement la mortalité maternelle et infantile... un objectif ambitieux, semé d'embûches, et qui s'apparente parfois à un parcours du combattant en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs à Madagascar. Différentes entités relèvent le défi et une approche multisectorielle s'impose. C'est pourquoi la mise en oeuvre du Plan stratégique national de changement social et de comportement a été entreprise par le ministère de la Santé publique, via sa Direction de la santé familiale.

La quatrième réunion du Groupe technique de travail (GTT) SBC SRMNIA-N, organisée à Toamasina, a réuni le ministère de la Santé publique, le ministère de la Population et de la Solidarité ainsi que le ministère de la Communication et de la Culture (MSK). Cette synergie vise à renforcer l'inclusion des personnes en situation de handicap, souvent marginalisées dans l'accès aux soins, et à orchestrer des campagnes de sensibilisation de proximité efficaces, notamment auprès des jeunes et des adolescents.

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Cette dynamique bénéficie du soutien stratégique et technique majeur du projet WISH 2, appuyé par le Johns Hopkins Center for Communication Programs (JH-CCP), leader mondial en communication pour le changement de comportement, et la FISA (Fianakaviana Sambatra). Grâce à cet accompagnement, le GTT structure des interventions à fort impact social et prépare l'exécution de son plan d'action révisé.

Alors que les acteurs préparent déjà leur cinquième réunion de concertation prévue ce mois de décembre, l'engagement conjoint des institutions publiques, des partenaires techniques et de la société civile marque une étape décisive pour garantir à chaque mère et à chaque enfant malgache le droit fondamental à une santé digne et accessible.