Madagascar: Atsimo-Andrefana- Vatsin'Ankohonana - 175 bénéficiaires formés aux petits métiers pour renforcer leur autonomie économique

À Toliara, le programme Vatsin'Ankohonana mise sur la formation professionnelle pour aider 175 bénéficiaires à développer des activités génératrices de revenus. La gestion de gargote et la fabrication de savon figurent parmi les compétences enseignées pour favoriser l'autonomie économique des ménages.

Mieux gérer sa gargote

Dans la région Atsimo-Andrefana, la formation professionnelle ouvre de nouvelles perspectives aux ménages bénéficiaires du programme Vatsin'Ankohonana. Au total, 175 participants suivent des formations en gestion de gargote et en fabrication de savon, en partenariat avec la Direction régionale de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (DRETFP).

À Betania, Rasoarilalao, ménagère et gérante d'une gargote créée il y a deux ans, espère tirer pleinement profit de cet apprentissage. Dispensée au Lycée technique de Toliara, la formation lui permet de renforcer ses connaissances en hygiène alimentaire, en gestion des stocks et en calcul des coûts de production. Les participants apprennent également à fixer leurs prix et à suivre leurs recettes et leurs dépenses.

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Ces compétences doivent les aider à mieux maîtriser leurs charges, à limiter les pertes et à améliorer la rentabilité de leur activité. Pour les petits établissements, une gestion rigoureuse constitue en effet un levier essentiel de pérennisation.

La fabrication de savon, une nouvelle opportunité

La fabrication de savon solide et liquide constitue l'autre volet de cette initiative. Les séances se déroulent dans le fokontany d'Andaboly, où les bénéficiaires découvrent les différentes étapes de production.

Pour Jean Firengea, cette formation représente une occasion d'acquérir un nouveau savoir-faire et d'envisager une activité génératrice de revenus (AGR). Il se réjouit notamment de pouvoir apprendre à fabriquer aussi bien du savon solide que du savon liquide.

Les participants sont initiés au choix des matières premières, au respect des dosages ainsi qu'aux règles d'hygiène et de sécurité. Ces compétences pourraient leur permettre de produire et de commercialiser leurs propres savons, à condition de disposer des moyens nécessaires et d'identifier des débouchés.

Transformer les acquis en activités viables

Sur les 175 bénéficiaires, 100 ménages suivent la formation en fabrication de savon, tandis que 75 participants sont formés à la gestion de gargote. Lancées en août dernier, sous l'encadrement des techniciens de la DRETFP, ces sessions concernent plusieurs fokontany de Toliara.

La prochaine étape consistera à transformer les connaissances acquises en activités économiquement viables. L'accès aux matières premières, la disponibilité des financements et les possibilités de commercialisation seront déterminants pour assurer la pérennité de ces initiatives.

À travers ce partenariat, le programme Vatsin'Ankohonana entend renforcer les capacités économiques des ménages et contribuer à l'amélioration durable de leurs conditions de vie.

Programme du Gouvernement malgache, Vatsin'Ankohonana est coordonné par le ministère chargé de la Population et de la Solidarité, mis en oeuvre par le Fonds d'intervention pour le développement (FID) et financé par la Banque mondiale.