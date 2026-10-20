Angola: Le pays renforce sa coopération avec le Brunei Darussalam

Luanda — L'Angola entend renforcer ses relations diplomatiques et économiques avec le Sultanat du Brunei Darussalam, en privilégiant les secteurs du pétrole et du gaz, des engrais, des mines, du tourisme, des technologies de l'information et de la formation professionnelle.

Cette perspective a été présentée par l'ambassadeur d'Angola au Brunei Darussalam, Florêncio de Almeida, lors de la cérémonie de remise des lettres de créance au Sultan Haji Hassanal Bolkiah, qui s'est tenue lundi au palais Istana Nurul Iman.

Selon un communiqué de presse transmis à l'0ANGOP par la représentation diplomatique, l'ambassadeur d'Angola, en visite officielle, a transmis à cette occasion les salutations du Président de la République, João Lourenço, et s'est dit satisfait de représenter l'Angola dans ce pays d'Asie.

Florêncio de Almeida a estimé que son accréditation pourrait marquer une nouvelle étape dans les relations politico-diplomatiques et de coopération entre les deux pays, en mettant l'accent sur l'échange d'expériences, la formation du personnel et le développement de partenariats économiques.

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Parmi les domaines identifiés pour le renforcement de la coopération figurent l'industrie pétrolière, la production d'engrais, l'exploitation minière, le tourisme et les technologies de l'information, ainsi que les stages pour techniciens et les programmes de formation professionnelle.

De son côté, le sultan Haji Hassanal Bolkiah s'est dit ouvert à un approfondissement des relations bilatérales et a rétribué les salutations au Chef d'État angolais.

La cérémonie d'accréditation a été précédée d'un petit-déjeuner de travail offert par le second ministre des Affaires étrangères du Brunei Darussalam, Dato Erywan, aux vingt ambassadeurs et à leurs délégations respectives, résidents et non-résidents, présents à l'événement, dont cinq représentants de pays africains.

La cérémonie solennelle a inclus la présentation officielle des lettres de créance au Sultan, en présence du Prince Abdul Mateen, Ministre des Affaires étrangères, suivie d'une audience pour l'échange de salutations.

Relations diplomatiques depuis 2006

L'Angola et le Brunei Darussalam ont établi des relations diplomatiques officielles le 18 octobre 2006, par un accord signé au siège des Nations Unies à New York par les représentants diplomatiques des deux pays de l'époque, Ismael Gaspar Martins et Emran Bahar.

Depuis lors, les contacts bilatéraux se sont principalement déroulés dans le cadre de la coopération multilatérale, les deux États partageant des intérêts liés à la production et à l'exportation de pétrole et de gaz.

Le renforcement des relations s'inscrit dans le contexte de la diversification des partenariats économiques de l'Angola avec des pays d'Asie et d'Océanie, en vue d'identifier des opportunités d'investissement, de transférer des technologies et de partager des connaissances techniques.

Dans le secteur de l'énergie, l'expérience des deux pays dans l'industrie des hydrocarbures pourrait favoriser l'échange de connaissances sur l'exploration, les technologies appliquées au secteur et les meilleures pratiques, ainsi que l'identification d'opportunités de coopération dans des domaines complémentaires.

La coopération pourrait également englober les investissements dans les infrastructures et les échanges politiques au sein des organisations et forums internationaux.

L'accréditation de l'Ambassadeur Florêncio de Almeida constitue donc une étape importante dans le renforcement des liens institutionnels entre Luanda et Bandar Seri Begawan, en vue de créer de nouvelles perspectives de coopération économique et technique.