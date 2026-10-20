Angola: L'Exécutif réaffirme son engagement en faveur d'infrastructures soutenant l'activité économique

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, a réaffirmé lundi, à Luanda, l'engagement de l'Exécutif angolais en faveur d'infrastructures soutenant l'activité économique, afin d'améliorer la productivité et de favoriser une croissance durable.

S'exprimant lors de la séance de clôture du Forum d'affaires Angola-Namibie, présidé par la Cheffe d'État namibienne, Netumbo Nandi-Ndaitwah, le ministre a cité en exemple la modernisation des ports et aéroports, ainsi que l'extension du réseau routier reliant les différentes régions du pays.

Il a souligné qu'actuellement, environ 70 % des zones urbaines du pays ont accès à l'électricité du réseau public, tandis que la production d'eau augmente sensiblement, notamment pour atténuer les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola.

Grâce à la combinaison de ces facteurs et d'autres encore, le tissu économique angolais a gagné en dynamisme, l'économie progressant d'environ 8,74 % au deuxième trimestre de cette année par rapport à la même période de l'année précédente, le secteur non pétrolier enregistrant une croissance de 9,24 %.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a reconnu qu'une croissance durable exige une stabilité macroéconomique, des investissements productifs, des entreprises compétitives, des infrastructures performantes et la capacité de transformer les ressources naturelles en biens à valeur ajoutée contribuant au bien-être social.

À cet égard, il a souligné que l'Angola a franchi des étapes décisives sur sa trajectoire de développement, s'appuyant sur une base économique plus large, soutenue par le secteur non pétrolier, qui représente 85 % du produit intérieur brut (PIB).

Parmi les progrès réalisés, José de Lima Massano a également mentionné l'adaptation de la législation financière aux normes internationales et, dans le domaine des changes, a souligné la suppression des procédures administratives qui entravaient les flux de capitaux.

Le marché boursier, a-t-il poursuivi, est désormais une réalité, comptant déjà six sociétés cotées, ce qui confère une plus grande profondeur au marché financier.

Par ailleurs, il s'est félicité des instruments juridiques signés plus tôt dans l'après-midi, notamment de l'accord bilatéral relatif à la création et à la mise en oeuvre d'un poste frontière unique entre Oshikango (Namibie) et Santa Clara (Angola), qui s'inscrit dans le cadre de l'adhésion de l'Angola au marché commun régional et de l'adoption récente du kwanza comme monnaie du système de paiement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Il a considéré ces mesures concrètes comme une affirmation de la volonté politique de promouvoir une intégration économique et sociale accrue.

Le ministre d'État a réaffirmé l'engagement de l'Exécutif à renforcer la coopération économique et financière entre l'Angola et la Namibie.

Organisée par l'Agence angolaise pour la promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX), la réunion, placée sous le thème « Dynamiser l'industrialisation régionale, les investissements et la croissance durable grâce à des partenariats stratégiques », s'inscrivait dans le cadre de la visite de la Présidente namibienne en Angola.

Outre la présentation des opportunités d'investissement dans les deux pays, l'événement comprenait des tables rondes sur le thème « Développement des chaînes de valeur agroalimentaires entre la Namibie et l'Angola » et « Optimisation des corridors logistiques, de transport, énergétiques et commerciaux pour accélérer les échanges et les investissements entre la Namibie et l'Angola ».

Ce forum a réuni des chefs d'entreprise, des investisseurs, des ministres et des membres du corps diplomatique accrédités en Angola.