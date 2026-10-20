Angola: L'ANCAF rend hommage à la contribution de Manuel Jamba au football angolais

Luanda — L'Association Nationale des Clubs de Football d'Angola (ANCAF) considère que le décès de Manuel António Jamba, coordinateur physique du Conseil Central des Arbitres, survenu dimanche, représente une perte pour la famille du football angolais, compte tenu de sa contribution au développement du sport national.

Dans un message de condoléances, auquel l'ANGOP a eu accès lundi, l'association présente ses plus sincères condoléances à la Fédération Angolaise de Football (FAF), aux membres du Conseil Central des Arbitres, à ses collègues, à ses amis et à ses proches.

Manuel António Jamba, dit Jamba, était responsable de la préparation physique des arbitres de la province de Huíla, contribuant ainsi au maintien de leur condition physique et athlétique.

Titulaire d'une licence en éducation physique et sciences du sport obtenue au Brésil, il a également exercé les fonctions de professeur d'éducation physique, d'entraîneur d'athlétisme, de préparateur physique pour la Confédération africaine de football (CAF) et de commissaire national.