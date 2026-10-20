Angola: L'ANCAF rend hommage à la contribution de Manuel Jamba au football angolais

19 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'Association Nationale des Clubs de Football d'Angola (ANCAF) considère que le décès de Manuel António Jamba, coordinateur physique du Conseil Central des Arbitres, survenu dimanche, représente une perte pour la famille du football angolais, compte tenu de sa contribution au développement du sport national.

Dans un message de condoléances, auquel l'ANGOP a eu accès lundi, l'association présente ses plus sincères condoléances à la Fédération Angolaise de Football (FAF), aux membres du Conseil Central des Arbitres, à ses collègues, à ses amis et à ses proches.

Manuel António Jamba, dit Jamba, était responsable de la préparation physique des arbitres de la province de Huíla, contribuant ainsi au maintien de leur condition physique et athlétique.

Titulaire d'une licence en éducation physique et sciences du sport obtenue au Brésil, il a également exercé les fonctions de professeur d'éducation physique, d'entraîneur d'athlétisme, de préparateur physique pour la Confédération africaine de football (CAF) et de commissaire national.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.