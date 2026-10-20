Angola: Le pays participe au Congrès international du Carnaval en Espagne

Luanda — Le groupe União Recreativo Kilamba, du quartier de Rangel à Luanda, a participé dimanche 18 à Tenerife, en Espagne, au deuxième Congrès international sur la professionnalisation du Carnaval, visant à échanger des expériences sur les modèles de gestion publique et la préservation des artisanats traditionnels.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Espagne, transmis à l'ANGOP lundi, la rencontre a réuni des experts et des représentants de différents pays afin de discuter de la valorisation du Carnaval en tant qu'expression culturelle et créative.

L'initiative avait pour objectif d'échanger des expériences sur la préservation des artisanats traditionnels, le développement durable, l'innovation et la transformation numérique des industries culturelles.

Le communiqué précise que la participation de l'Angola à cet événement a contribué au rayonnement international du carnaval angolais et a renforcé les opportunités de coopération et d'échange avec les institutions et organisations du secteur au niveau international.

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À cette occasion, le président de l'association angolaise, Poli Rocha, a présenté l'identité culturelle, la diversité artistique et les défis du Carnaval de Luanda dans le contexte international, soulignant la nécessité d'une plus grande professionnalisation et d'une meilleure reconnaissance des structures liées au Carnaval.

Il a défendu l'idée que le Carnaval devait être perçu comme une chaîne de valeur économique, capable de générer des emplois, des revenus et des opportunités de développement pour les communautés.

Il a insisté sur l'importance d'intégrer le Carnaval aux principaux itinéraires touristiques internationaux, en valorisant ses dimensions musicales, chorégraphiques et culturelles afin de dynamiser l'activité angolaise et de stimuler l'investissement dans le secteur, ainsi que sur la nécessité d'un soutien institutionnel et financier continu aux associations carnavalesques.

Il a considéré la création de mécanismes de financement stables et de politiques de protection sociale pour les organisateurs du Carnaval comme fondamentale.

Selon lui, les associations traditionnelles jouent un rôle important dans la préservation et la transmission du patrimoine culturel national aux nouvelles générations.

Le congrès a réuni des experts, des artisans et des chercheurs d'Europe, d'Afrique et des Amériques, avec des représentants d'Angola, du Brésil, d'Italie et de différentes régions d'Espagne.

Le document précise que parmi les expériences présentées figuraient les carnavals de Luanda (Angola), de Rio de Janeiro (Brésil), de Venise (Italie) et les célébrations carnavalesques espagnoles telles que les Águilas dans la région de Murcie, les Indiens et les Carneros de Tigaday.

Il est expliqué que parmi les engagements issus des débats figurait l'utilisation complémentaire de l'intelligence artificielle et des outils numériques dans la création et la modélisation des costumes de scène, tout en préservant les techniques artisanales traditionnelles.

Par ailleurs, les participants ont également plaidé pour l'utilisation de matériaux recyclables dans la production des décors et éléments scéniques de grande envergure, dans une perspective de plus grande durabilité environnementale.

En matière de formation, le forum a recommandé la reconnaissance et la valorisation des artisanats traditionnels liés au Carnaval, en particulier la couture artistique et la scénographie, ainsi que la création de modules de formation technique garantissant la transmission de ce savoir-faire aux nouvelles générations.

Poli Rocha nommé ambassadeur culturel

À l'issue de la réunion, Poli Rocha a été nommé ambassadeur culturel à Tenerife, une distinction qui, selon l'ambassade d'Angola en Espagne, reconnaît son parcours professionnel dédié à la valorisation et à l'innovation du Carnaval angolais.

Lors de la cérémonie de clôture, l'Association des créateurs et artisans du Carnaval a également remis des prix d'excellence aux créateurs Santi Castro et Jorge González, ainsi qu'au conseiller Efraín Medina, pour leur contribution à la préservation et à la promotion du secteur.

À propos d'União Recreativo Kilamba

Sous la direction de Poli Rocha, União Recreativo do Kilamba a remporté son sixième trophée de catégorie A au Carnaval de Luanda en 2026.

Le groupe a également remporté quatre championnats consécutifs entre 2023 et 2026, confirmant ainsi sa place de choix au Carnaval de Luanda.

Fondé à Rangel, União Recreativo Kilamba se distingue par son organisation, sa scénographie, ses danses et sa mise en valeur des éléments de la culture traditionnelle angolaise.