Angola: Un expert plaide pour une évolution du style de leadership organisationnel

Luanda — Modifier les comportements et renforcer le leadership au sein des institutions constituent les principaux défis pour accroître la productivité des entreprises en Angola, a déclaré lundi, à Luanda, le consultant en management Francisco Destino.

Lors d'un entretien avec la presse, en marge de la 4e édition de « CEDX-Experience », une formation sur la culture organisationnelle qui se déroule les 19 et 20 de ce mois, l'expert a souligné que la familiarité excessive avec certaines habitudes et le manque de remise en question interne continuent de peser sur la performance au travail.

« L'absence d'un système intégré qui aligne les individus sur une même vision paradigmatique engendre inertie et conflits au sein de la hiérarchie », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le consultant a pointé du doigt le style de leadership comme l'un des principaux obstacles pour les organisations angolaises, critiquant la tendance à imputer uniquement les échecs aux subordonnés sans les impliquer dans les processus de production.

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Pour Francisco Destino, les managers doivent adopter une vision globale des employés et promouvoir des programmes d'alphabétisation professionnelle et la formation continue.

« L'Angola ne peut se permettre d'avoir des dirigeants qui se contentent de donner des instructions. Il est nécessaire de considérer la gestion d'équipe comme un processus partagé, où le leader, lorsque cela s'avère nécessaire, prend en charge des tâches opérationnelles », a-t-il affirmé.

Interrogé sur l'impact du programme « CEDX-Experience », le dirigeant a souligné la croissance de l'initiative, qui est passée de cinq entreprises participantes lors des premières éditions à une vingtaine d'organisations stratégiques pour l'édition actuelle, réunissant près de 300 participants.

Parmi les entités représentées à l'événement figurent Sonangol, l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), l'Institut national pour l'emploi et la formation professionnelle (INEFOP), le Guichet unique pour les entreprises, ainsi que les sociétés portuaires de Lobito et de Namibe.