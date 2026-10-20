Togo: Cliniques - L'Ordre prescrit des contrôles

Sur 1 300 établissements de santé privés recensés au Togo, 359 seulement sont agréés. Les 941 autres exercent sans autorisation. Pour l'Ordre national des médecins (ONMT), certains n'ont de « santé » que le nom, et leurs patients prennent des risques.

L'Ordre annonce des contrôles renforcés. Il veut intensifier la lutte contre les activité illégales, tout en aidant à régulariser les structures qui peuvent l'être. Il entend aussi faire appliquer plus strictement les textes et créer des vignettes qui permettront d'authentifier les certificats délivrés par les professionnels habilités.

Les patients seront associés à cette vigilance. L'ONMT prévoit de les sensibiliser aux dangers des soins dispensés dans des structures non agréées et de leur fournir des outils pour vérifier qu'un établissement est en règle.

Avec l'appui financier de l'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS), l'Ordre créera aussi un centre d'écoute médical à son siège, à Lomé. Les patients pourront y signaler les problèmes rencontrés lors de leur prise en charge : soins de mauvaise qualité, comportements inappropriés de certains professionnels.