Togo: Le port de Lomé vante les conteneurs High Cube

Le Port autonome de Lomé (PAL) a présenté lundi les atouts des conteneurs dits High Cube (HC), dans le cadre d'une gestion rationnelle de l'espace disponible.

Un HC se distingue d'un conteneur classique par sa hauteur extérieure : environ 2,90 m, contre 2,59 m pour un modèle standard, soit une trentaine de centimètres de plus. Sa longueur et sa largeur ne changent pas. Le modèle de 40 pieds est le plus répandu dans le transport maritime international, mais il en existe aussi un de 45 pieds.

Le choix du HC n'appartient au port de Lomé mais aux entreprises de logistiques et aux armateurs.

À titre indicatif, un 40 pieds High Cube offre un volume intérieur d'environ 76 m³, contre environ 67 m³ pour un 40 pieds standard, soit près de 12 % de capacité en plus. Sa hauteur intérieure avoisine 2,69 m. Le 45 pieds HC dépasse 85 m³. Le poids brut maximal reste généralement le même que pour un conteneur standard, autour de 30 tonnes : le HC gagne en volume, pas en charge utile.