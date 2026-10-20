Ethiopie: L'économie migratoire de l'Érythrée - Ce pays peut-il survivre sans les transferts de fonds forcés ?

Addis Ababa — L'ultimatum lancé par la Grande-Bretagne à l'Érythrée en octobre 2026 a mis en lumière une contradiction de longue date au coeur du régime d'Isaias Afwerki. Le gouvernement d'Asmara prône l'autosuffisance tout en rejetant les budgets nationaux fixes et la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Pourtant, son système est soutenu par les forces mêmes qu'il prétend transcender : le service national à durée indéterminée pousse à l'émigration, tandis que les transferts de fonds des Érythréens de l'étranger contribuent à financer le système qui les contraint à partir.

La ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood, a annoncé que l'Érythrée serait soumise à une interdiction totale de visa pour ses ressortissants, à moins qu'Asmara ne reprenne sa coopération concernant le retour des demandeurs d'asile déboutés et des délinquants étrangers. Le traitement préférentiel accordé aux fonctionnaires a déjà été supprimé, et les diplomates ont vu leurs déplacements hors de Londres restreints.

Cette annonce est intervenue à un moment où les Érythréens constituaient la nationalité la plus représentée parmi les arrivées par petites embarcations au cours de l'année s'achevant en juin 2026 -- environ 5 875 arrivées enregistrées, soit près de 18 % du total -- et occupaient la deuxième place dans le classement général des demandes d'asile, avec des taux d'octroi initiaux avoisinant les 83 à 84 %.

Bien que l'Érythrée ait qualifié ces pressions de « manoeuvre politique sans fondement », la succession des événements nécessite un examen plus approfondi d'une économie politique qui a transformé l'émigration continue en une source de transferts de fonds.

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Cette économie politique, contrôlée par la Shabia sous la présidence d'Isaias Afwerki depuis l'indépendance, repose sur trois piliers étroitement liés : le service national à durée indéterminée, la mainmise du parti sur l'économie planifiée et l'appropriation systématique des flux financiers extérieurs. Bien qu'ils semblent distincts, ces piliers fonctionnent comme un mécanisme unique qui transforme la population à la fois en une main-d'oeuvre captive sur le territoire national et en une source de financement à l'étranger. Ce cadre s'est structuré autour de l'extraction continue de valeur tirée de cette émigration, assurant ainsi un monopole durable au régime.

En 1997, l'Érythrée a ratifié une constitution qui n'a toujours pas été mise en oeuvre depuis près de trois décennies. En 2001, les médias indépendants ont été fermés après que des personnalités de haut rang du parti eurent appelé à la tenue d'élections démocratiques et à l'application de la constitution. En conséquence, ce qui avait été présenté comme une mobilisation temporaire en temps de guerre s'est figé en une architecture étatique permanente dans laquelle la citoyenneté elle-même a été redéfinie comme une obligation plutôt que comme un droit.

Bien que le service national ait été officiellement limité à 18 mois en vertu de la Proclamation 82/1995, il se poursuit sans date de fin depuis la guerre frontalière de 1998-2000. Les lycéens effectuent leur dernière année au centre d'entraînement militaire de Sawa avant d'être affectés à des fonctions militaires ou civiles pouvant durer des décennies, pour une maigre allocation de 450 à 500 nakfa par mois, soit environ 30 dollars américains.

Ce sont ces conditions que la Commission d'enquête des Nations unies a qualifiées de « s'apparentant à de l'esclavage », les associant à la détention arbitraire et à la punition collective des familles. De telles pratiques alimentent une émigration continue, dont le flux sortant ne résulte pas d'un échec politique, mais constitue plutôt une source de revenus délibérée.

Alors que les estimations de la population résidente oscillent autour de 3,6 millions d'habitants, les chiffres relatifs à la diaspora varient entre environ 600 000 et 900 000 migrants et réfugiés enregistrés, jusqu'à un tiers de la population née en Érythrée vivant hors du pays. Selon les données du HCR à la fin de l'année 2025, on comptait environ 555 000 réfugiés et plus de 118 000 demandeurs d'asile -- soit un total d'environ 670 000 à 679 000 personnes relevant de la compétence du HCR --, les nouvelles demandes d'asile pour la seule année 2025 ayant dépassé les 53 000.

Bien que l'économie formelle reste dominée par les entreprises liées à la Shabia et par l'État, l'activité du secteur privé, en dehors du petit commerce familial, est entravée par les contrôles des changes, les restrictions en matière d'octroi de licences et le régime de travail lié au service national. La ressource déterminante est le capital humain exporté puis imposé ; la survie de la plupart des ménages dépend de transferts extérieurs estimés entre 200 et 300 millions de dollars US par an, soit environ 30 % du PIB de l'Érythrée.

Ces flux permettent aux ménages de rester solvables dans un contexte d'opportunités nationales limitées, tandis qu'un impôt parallèle de 2 % sur la diaspora est prélevé auprès des Érythréens à l'étranger et collecté par l'intermédiaire des ambassades et de réseaux informels.

La propriété économique est concentrée dans des structures contrôlées par le parti : le Hidri Trust fait office de holding centrale pour les intérêts commerciaux de Shabia, la Red Sea Trading Corporation détient un monopole de fait sur une part importante des importations et sert de principal canal pour les opérations de change, des entreprises de construction telles que Segen et Bidho réalisent des chantiers de grande envergure en recourant fréquemment à la main-d'oeuvre du service national, et Himbol Financial Services gère les transferts de fonds et les transactions associées. Il existe certes des banques d'État, mais le parti conserve des circuits financiers parallèles échappant au contrôle budgétaire conventionnel, alors qu'aucun budget national complet n'a été publié depuis l'indépendance.

Ce double système d'extraction réduit la nécessité de créer des emplois productifs et engendre un cercle vicieux dans lequel le service national à durée indéterminée et les contrôles politiques génèrent une fuite des cerveaux, qui à son tour génère des transferts de fonds et des recettes pour l'État. Si l'on compare cela à la doctrine officielle d'autosuffisance suivie par l'Érythrée -- qui rejette la dépendance à l'égard de l'aide tout en traitant les citoyens à la fois comme une main-d'oeuvre gratuite et comme des bailleurs de fonds externes --, l'isolement vis-à-vis des financements multilatéraux conventionnels se justifie, tandis que le pluralisme politique est présenté comme une menace pour l'unité nationale et la souveraineté. Il en résulte un équilibre particulier dans lequel le pouvoir politique est monopolisé, et où l'autorité du régime sur les budgets ainsi que le montant exact des avoirs du parti échappent au contrôle public.

L'économie politique de l'Érythrée a transformé une part importante de sa population en une ressource transnationale, où la main-d'oeuvre est exploitée dans des conditions coercitives tandis que la diaspora fournit des devises étrangères, créant ainsi un équilibre entre répression et stagnation économique.

En conséquence, ce sont les pays d'accueil qui doivent supporter les coûts sociaux et budgétaires, le système Shabia au pouvoir externalisant ces coûts tout en s'appropriant les retombées financières. L'économie migratoire de l'Érythrée n'est donc pas un sous-produit involontaire de l'isolement, mais la logique de fonctionnement d'un ordre politique qui transforme son peuple en principale ressource permettant au régime de se maintenir. L'enjeu est l'appauvrissement continu d'une génération et la pérennité d'un régime fermé qui s'en nourrit.