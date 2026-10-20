Maroc: Rabat - La Maison des Mondes du Livre ouvre ses portes à la littérature et au dialogue des cultures

La littérature mondiale était à l'honneur, vendredi 16 octobre 2026, à l'occasion de la cérémonie inaugurale de lancement des activités de la Maison des Mondes du Livre, organisée au siège de l'Académie du Royaume du Maroc, à Rabat.

La rencontre a réuni plusieurs personnalités du monde diplomatique, culturel et littéraire, des ambassadeurs accrédités auprès du Royaume, ainsi que des élèves de lycées, témoignant de la volonté des initiateurs de rapprocher le livre des différentes générations.

Parmi les personnalités présentes à cette cérémonie se trouvait Son Excellence Abdelaziz Branly Oupolo, ambassadeur, haut représentant de la République gabonaise près le Royaume du Maroc.

Sa présence a notamment témoigné de l'intérêt accordé aux échanges culturels entre les peuples et à la promotion de la littérature africaine dans les espaces internationaux de dialogue.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Prenant la parole à l'ouverture de la cérémonie, le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, a présenté la Maison des Mondes du Livre comme un projet destiné à devenir une bibliothèque de référence pour les générations présentes et futures.

Selon lui, cet espace a vocation à offrir un lieu de rencontre entre les œuvres, les auteurs et les lecteurs, où les livres ouvrent des fenêtres sur la diversité des cultures et des expériences humaines.

Au-delà de sa vocation de bibliothèque, la Maison des Mondes du Livre entend se positionner comme un véritable espace de création, de transmission, de traduction, de recherche et de dialogue.

Le projet prévoit notamment l'organisation de résidences d'écrivains et de chercheurs, de rencontres littéraires, de colloques, de lectures publiques et de conversations autour des œuvres et des idées.

Cette démarche vise à favoriser la circulation des livres et des savoirs, tout en encourageant les échanges entre les écrivains marocains et étrangers.

En offrant aux auteurs un cadre propice à la création et à la réflexion, la Maison entend également contribuer au développement de la traduction littéraire et à une meilleure connaissance des différentes traditions culturelles.

L'ambition est ainsi de faire de cet établissement un lieu vivant, ouvert aux chercheurs, aux écrivains, aux étudiants et au grand public, où la littérature ne se limite pas à la lecture, mais devient aussi un instrument de rapprochement entre les peuples.

L'un des temps forts de cette cérémonie a été le dévoilement de 54 livres, mettant en lumière la diversité des voix et des univers littéraires représentés dans le projet.

Parmi les ouvrages présentés figure "Histoire d'AWU", de l'écrivaine gabonaise Justine Mintsa.

La présence de ce roman dans cette sélection constitue un point d'intérêt particulier pour la littérature gabonaise, dont les oeuvres participent à la richesse du patrimoine littéraire africain et à la diffusion des imaginaires du continent.

Cette mise en lumière rappelle le rôle du livre dans la préservation des mémoires, la transmission des identités et la découverte d'autres réalités sociales et culturelles.

Elle souligne également l'importance de donner aux écrivains africains une place accrue dans les espaces de rencontre et de diffusion de la littérature mondiale.

La cérémonie a par ailleurs été marquée par la présence de grandes figures de la littérature et de la pensée internationales, parmi lesquelles les prix Nobel de littérature Wole Soyinka et Jean-Marie Gustave Le Clézio, ainsi que David Diop, lauréat du Booker Prize international.

Michel Boko, présenté parmi les invités d'honneur comme lauréat du prix Nobel de la paix, figurait également dans la liste des personnalités annoncées.

Ambassade Haute Représentation de la République Gabonaise au Royaume du Maroc