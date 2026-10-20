Gabon: Orabank s'engage pour l'autonomisation financière de 100 femmes entrepreneures

Éduquer les populations sur l'intelligence financière a toujours été le pari de Gwenaëlle Simbi épse Marat-Abyla, expert-Consultante. C'est dans cette optique qu'une

Masterclass sur l'éducation et l'intelligence financière a été organisée à l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon), avec le concours de Orabank, dont le Directeur Général est Carlos Mevi et représentée par Maryse Zeng, Directrice de la Clientèle et des Particuliers, de cette structure bancaire. C'était le samedi 17 octobre 2026, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté.

Dans le cadre de ses activités de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Orabank Gabon, a pris part, le samedi 17 octobre 2026, à la Masterclass sur l'éducation et l'intelligence financière, organisée par la plateforme Women In Finance Gabon et l'ong Finance Solid', avec le concours de l'Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANPI).

17 octobre : une date hautement symbolique

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Coïncidant avec la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, à cette occasion, la banque citoyenne a pris un engagement fort : offrir une formation complète en éducation et intelligence financière à 100 femmes entrepreneures, dont des commerçantes des marchés de Libreville, notamment celui du quartier Kinguelé. Une formation qui sera déployée sur plusieurs sessions, afin de garantir un apprentissage progressif et adapté à leurs réalités.

L'éducation financière, levier contre la pauvreté

Au Gabon, de nombreuses femmes font vivre des activités génératrices de revenus, souvent informelles, sans toujours disposer des outils nécessaires pour gérer, protéger et faire croître leur capital. Budgétisation, épargne, gestion de la trésorerie, accès au crédit, usage des services bancaires et digitaux : autant de compétences déterminantes pour la pérennité de leurs entreprises et la stabilité de leurs ménages.

L'engagement d'une banque citoyenne

Représentée par Maryse Zeng, Directrice de la Clientèle et des Particuliers, Orabank Gabon réaffirme ainsi son rôle de banque citoyenne, aux côtés des femmes, véritables moteurs de l'économie locale. Cette action illustre sa volonté de contribuer activement à l'inclusion financière et au développement d'un entrepreneuriat féminin solide et durable.« Accompagner les femmes entrepreneures est au cœur de notre engagement sociétal. Cette initiative traduit la volonté d'Orabank Gabon d'être une banque proche de ses clientes et de ses communautés », a déclaré Maryse Zeng.

En tenant cette Masterclass le 17 octobre, Orabank Gabon et ses partenaires ont voulu inscrire l'éducation financière au cœur de la lutte contre la pauvreté et de l'inclusion économique des femmes.

Les participations ont eu droit à la formation qui a tourné autour de modules pratiques, couvrant notamment : -les fondamentaux de l'éducation financière ; budget, épargne, endettement maîtrisé ;-la gestion d'une activité commerciale : séparation des finances personnelles et professionnelles, suivi des recettes et des dépenses ; -L'accès aux services bancaires et au financement ; -La prévention des risques : fraudes, surendettement, sécurité des moyens de paiement.