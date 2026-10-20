Soudan: Kassala - Formation de jeunes à l'installation de systèmes solaires

Le ministre des Ressources humaines et de la Protection sociale, lDr Moatasem Saleh a annoncé, lundi à Kassala, l'engagement de son ministère en faveur de l'emploi des jeunes et de leur accès à des métiers, à travers l'Agence pour l'emploi des diplômés et le Conseil supérieur de la formation professionnelle et de l'apprentissage industriel.

Intervenant lors du lancement d'un atelier de formation des jeunes à l'installation de systèmes d'énergie solaire et de caméras de surveillance, d'un coût de 20 millions de livres soudanaises, il a souligné que cette initiative s'inscrit dans la campagne « Al-Ataa al-Moutajadded » organisée par la Chambre de la zakat, en présence du gouverneur de Kassala, le général de division Maach al-Sadiq Mohamed al-Azraq.

Le ministre a indiqué qu'un partenariat tripartite entre le ministère du Développement social, la Chambre de la zakat de l'État et la Banque d'épargne et de développement social permettra de financer 2 000 projets générateurs de revenus pour les jeunes. Il a également confirmé le soutien du ministère à la deuxième édition du projet « Mariage de la dignité », prévoyant 300 mariages, initié par l'Union de la jeunesse de l'État.

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Il a enfin demandé au ministère du Développement social et au Conseil supérieur de la jeunesse et des sports d'étudier la situation des jeunes détenus et de créer des centres de formation professionnelle afin de les doter d'un métier après l'achèvement de leur peine.