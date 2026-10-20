Soudan: Les forces du Mouvement national soumettent leur vision à la commission de préparation du dialogue

La commission soudanaise de préparation du dialogue national a tenu lundi à Khartoum, une rencontre consultative avec les forces du Mouvement national, dans le cadre de ses consultations avec les partis politiques et les composantes de la société civile. Les participants ont examiné les contours du futur dialogue soudano-soudanais, tandis que le Mouvement national a présenté une vision politique et une série d'observations.

Le porte-parole de la commission, Osman Mirghani a salué une vision qualifiée de profonde et globale, tout en rappelant que la commission est chargée uniquement de préparer et de faciliter le dialogue, sans fixer son ordre du jour ni ses participants. Il a indiqué que la commission avait obtenu une large adhésion politique et sociale et réalisé des avancées sur le plan international, avant la tenue de la conférence générale du dialogue.

Le président du Parti de la libération , de la justice et des forces du Mouvement national, le Dr Al-Tijani al-Sissi a exprimé le plein soutien de son alliance au dialogue et insisté sur sa tenue à l'intérieur du pays. Il a appelé à revoir le système décentralisé, jugé trop restrictif pour les pouvoirs des régions et des États, et proposé une assemblée de dialogue de 120 à 150 membres, gérée par une commission nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également rejeté la participation de l'alliance Tasis, qu'il accuse de légitimer un « gouvernement parallèle », et a mis en garde contre les ingérences étrangères, les divisions politiques et communautaires, la polarisation ethnique et le pluralisme des armées et milices.

Pour sa part, Fadl al-Sayed Shuaib a appelé à des ateliers d'harmonisation entre forces politiques et civiles, ainsi qu'à un code d'honneur afin d'éviter l'échec du dialogue.