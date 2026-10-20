Afrique: Soudan appelle à mettre fin aux ingérences extérieures dans la région des Grands Lacs

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohi Eddine Salem a présidé la délégation du Soudan à la 20e session ordinaire du Comité ministériel régional de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, tenue le 19 octobre 2026 à Lusaka, en Zambie.

Devant la session ministérielle à huis clos, il a estimé que la paix et la stabilité régionales exigent le respect de la souveraineté des États, l'arrêt des ingérences extérieures, la lutte contre la circulation transfrontalière d'armes et de mercenaires, ainsi que contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et la contrebande d'or, qui alimentent les conflits. Il a également plaidé pour des solutions africaines élaborées par les pays du continent, à l'écart des diktats extérieurs.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la sécurité régionale, notamment le désarmement des groupes armés et des combattants étrangers dans l'est de la République démocratique du Congo, la coopération en matière de renseignement et de défense, la lutte contre le trafic de ressources et la réponse aux crises de réfugiés et de déplacements.

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Le président zambien Hakainde Hichilema a appelé les États de la région à prévenir les conflits par la croissance économique, l'emploi et l'amélioration des conditions de vie, en exprimant sa préoccupation pour la situation au Soudan, en RDC et en République centrafricaine.

En conclusion, le ministre a réaffirmé l'engagement du Soudan à coopérer avec les pays de la région et ses partenaires, et a soutenu les recommandations du comité, destinées à être soumises au sommet des chefs d'État et de gouvernement pour adoption.