Soudan: Le pays participe au congrès annuel de MedGlobal à Chicago

Le ministre fédéral de la Santé, Dr Haitham Mohamed a participé au congrès annuel 2026 de l'organisation MedGlobal, tenu à Chicago du 16 au 17 octobre, aux côtés de l'ambassadeur du Soudan aux États-Unis, Mohamed Abdallah Idriss. L'événement a réuni des organisations humanitaires et médicales, des médecins, des bénévoles et des représentants d'agences onusiennes.

Le ministre a présenté la situation humanitaire et les destructions subies par le secteur de la santé, attribuées aux combats menés par les Forces de soutien rapide. Il a indiqué que 75% des établissements sanitaires avaient repris leurs activités et que le pays passait progressivement de la réponse d'urgence au rétablissement dans les zones sûres.

Il a toutefois souligné que le financement du plan humanitaire actuel ne couvre que 38% des besoins réels, appelant à combler ce déficit. Selon lui, investir dans la santé constitue un levier pour le retour des déplacés, la stabilité et la paix.

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Le congrès a annoncé la création d'une coalition internationale de soutien au Soudan, pilotée par cinq grandes organisations, dont MedGlobal et l'Association des médecins soudanais en Amérique (SAPA), avec l'objectif de réunir 50 organisations d'ici un an. Le ministre a également suivi la mise en oeuvre des engagements de 150 millions de dollars annoncés lors d'une table ronde à Washington en juillet 2026.

En clôture, devant 1 200 invités, le Dr Haitham a reçu le « Prix du leadership en santé mondiale », en reconnaissance du rôle du personnel médical soudanais dans le maintien du système de santé malgré la guerre.