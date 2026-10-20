Afrique: La commission Al-Amal poursuit les opérations de retour volontaire des Soudanais depuis l'Égypte

20 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La commission Al-Amal pour le retour volontaire gratuit poursuit l'organisation des voyages de retour vers le Soudan depuis plusieurs régions d'Égypte, en réponse à l'afflux croissant de demandes. De nouveaux départs ont été organisés lundi au Caire.

Le porte-parole de la commission Asim Bilal a indiqué que la commission coordonnait ses efforts avec les institutions gouvernementales et les partenaires concernés pour assurer le transport, l'approvisionnement en carburant et le bon déroulement du passage aux frontières.

Il a précisé que les convois concernaient notamment les employés, les étudiants, les enseignants et leurs familles. La commission poursuit également ses efforts pour permettre aux étudiants bloqués au Caire de rejoindre le Soudan à temps pour leurs examens.

Il a également appelé les voyageurs à respecter les consignes relatives aux bagages afin d'éviter les retards et les difficultés lors de l'embarquement.

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