Soudan: Sennar - Un protocole d'accord pour l'approvisionnement en tracteurs et en équipements agricoles

20 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministère de la Production et des Ressources économiques de l'État de Sennar a signé lundi, un protocole d'accord avec la société d'import-export BCT Commercial, portant sur la fourniture de tracteurs « Chatat », de machines agricoles et le transfert de technologies modernes.

Le directeur général de la Production, l'ingénieur Nour Eddine Moussa a signé pour le ministère, tandis que Walieddine Al-Bachir a représenté BCT Commercial. L'accord vise à renforcer le développement agricole, améliorer la production et la productivité, moderniser les moyens de travail et promouvoir le partenariat entre secteurs public et privé.

Il prévoit notamment l'approvisionnement en tracteurs selon les besoins du ministère, la fourniture d'équipements et d'accessoires agricoles, la formation technique des cadres et des agriculteurs, ainsi que l'étude de la création de centres spécialisés de maintenance et de formation dans l'État de Sennar.

Le ministère s'engage à définir les besoins réels et à faciliter les procédures administratives et techniques. BCT Commercial devra fournir les équipements conformément aux spécifications convenues, garantir leur qualité et assurer l'assistance technique, la maintenance, les pièces de rechange et les programmes de formation.

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Valable trois ans, renouvelable par écrit, ce cadre général sera complété par des accords d'exécution distincts pour chaque projet. Le directeur général a également remercié le Dr Ibrahim Al-Habib, directeur de Chatat, pour son rôle dans le développement agricole.

Lire l'article original sur SNA.

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