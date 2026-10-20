Sénégal: Démantèlement d'un réseau d'arnaqueurs présumés à Kounoune Centrale

20 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

La Brigade territoriale de la Gendarmerie de Sangalkam a procédé, le lundi 19 octobre 2026, à l'interpellation de dix (10) individus soupçonnés d'être impliqués dans les activités d'un présumé réseau QNET, à Kounoune Centrale.

L'intervention des éléments de la Brigade territoriale a permis l'interpellation des 10 individus. Les personnes interpellées ont été conduites dans les locaux de l'unité pour les besoins de l'enquête.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'étendue des activités présumées du réseau, d'identifier d'éventuelles autres personnes impliquées et d'établir les responsabilités individuelles, lit-on sur la page officielle de la Gendarmerie.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.