Sénégal: Démantèlement d'un réseau d'arnaqueurs présumés à Kounoune Centrale

La Brigade territoriale de la Gendarmerie de Sangalkam a procédé, le lundi 19 octobre 2026, à l'interpellation de dix (10) individus soupçonnés d'être impliqués dans les activités d'un présumé réseau QNET, à Kounoune Centrale.

L'intervention des éléments de la Brigade territoriale a permis l'interpellation des 10 individus. Les personnes interpellées ont été conduites dans les locaux de l'unité pour les besoins de l'enquête.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'étendue des activités présumées du réseau, d'identifier d'éventuelles autres personnes impliquées et d'établir les responsabilités individuelles, lit-on sur la page officielle de la Gendarmerie.