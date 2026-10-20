Sénégal: Un bilan marqué par des panels riches en enseignements

Le président de la Coordination des élèves et étudiants ressortissants de Ndiandiaye-Fatick (CEERNF) est revenu, lundi 19 octobre 2026 sur le bilan de la vingt-troisième édition des cours de vacances qu'ils organisent chaque année au quartier Ndiandiaye de Fatick. Daouda Marone s'est félicité du programme et particulièrement de la journée de clôture où plusieurs thèmes ont été abordés en présence des élèves et parents du quartier.

FATICK- Après la cérémonie de clôture de la vingt-troisième édition des cours de vacances organisés par la Coordination des élèves et étudiants ressortissants de Ndiandiaye-Fatick (CEERNF), l'heure est au bilan. Lundi 19 octobre 2026, le président de la structure, Daouda Marone, est revenu sur les points saillants de ce programme qui a mobilisé un total de cinq cent vingt-cinq (525) élèves, de la classe de CI à la Terminale.

Trois thèmes ont fait l'objet de réflexion durant la cérémonie de clôture effectuée à l'école élémentaire Ngor Ndam Ndiaye du quartier Ndiandiaye de Fatick. D'abord sur le pétrole de Sangomar avec comme conférencier Boubacar Mbodj, ministre conseiller chargé des questions énergétiques au temps du président Macky Sall.

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Ce thème traitait des impacts de l'exploitation de la ressource pétrolière dans la région de Fatick. En outre, d'autres panels ont été aussi consacrés à la protection de l'environnement, mais surtout à l'utilisation responsable du téléphone par les élèves. Il s'agit là d'une invite aux apprenants à utiliser à bon escient cet appareil portable.

Cependant, avant la cérémonie de clôture, d'autres journées ont marqué l'édition de cette année. "Dans le cadre de notre programme, nous avons eu à organiser une journée de reboisement avec trois cents (300) arbres plantés. Il y a eu aussi une activité de dons de sang où nous avons récolté 50 poches, ce qui est un record à Fatick. Sans oublier également l'installation de bancs écologiques et la mise en place d'un jardin public à l'école Ngor Ndam Ndiaye", s'est félicité M. Marrone.

Le président de la (CEERNF) n'a surtout pas oublié d'évoquer les difficultés rencontrées, essentiellement d'ordre financier. Il a ainsi lancé un appel aux autorités locales afin qu'elles s'impliquent dans ce programme annuel qui aide les élèves à mieux préparer l'année scolaire.