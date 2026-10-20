Sénégal: Le Premier ministre du pays reçu par le Président Alassane Ouattara

20 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est entretenu, lundi 19 octobre 2026, à sa résidence, avec le Premier ministre du Sénégal, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô.

L'entretien entre dans le cadre de la visite de travail et d'amitié du Premier ministre du Sénégal en Côte d'Ivoire. Dans une note d'information rendue publique mardi, la Présidence de la Côte d'Ivoire rapporte que le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô a remercié le Président Alassane Ouattara pour l'entretien qu'il a bien voulu lui accorder et lui a transmis les salutations fraternelles du Président Bassirou Diomaye Faye.

Le chef du gouvernement sénégalais a évoqué, lors de cet entretien, les relations historiques et les accords de coopération existant entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, souligne la même source.

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