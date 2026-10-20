Algérie: Le pays dépêche une mission technique au Niger pour soutenir les efforts de maîtrise d'un incident sur un puits pétrolier

Alger — L'Algérie a dépêché, du 12 au 19 octobre, une mission technique composée de cadres et d'experts du ministère des Hydrocarbures, de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) et du groupe Sonatrach, afin d'apporter un soutien et un accompagnement techniques à la suite de l'incident survenu sur le puits pétrolier "Goumeri W-8", dans le périmètre pétrolier d'Agadem, dans le nord-est du Niger, a indiqué mardi le ministère des Hydrocarbures dans un communiqué.

La délégation algérienne a tenu des entretiens avec les ministres nigériens chargés du Pétrole et de l'Environnement, consacrés à la situation du puits et aux mesures d'urgence nécessaires pour maîtriser l'incident et en limiter les impacts environnementaux, en s'appuyant sur l'expertise technique algérienne dans le domaine des hydrocarbures.

Au terme de sa mission, la délégation a été reçue par le président de la République du Niger, le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, qui a adressé ses remerciements au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la réponse rapide à la demande d'assistance et la mobilisation de l'expertise algérienne nécessaire.

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Les deux ministres nigériens ont, pour leur part, témoigné leur gratitude à l'Algérie ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, M. Mohamed Arkab, saluant ce geste de solidarité.

Cette initiative traduit la profondeur des liens de fraternité et de solidarité entre l'Algérie et le Niger et témoigne de l'engagement de l'Algérie, conformément aux orientations du président de la République, à poursuivre le partage de son expertise et de ses moyens techniques avec le Niger, de manière à contribuer au développement du secteur des hydrocarbures, au renforcement des capacités des entreprises nationales et à la consolidation de la coopération africaine fondée sur la solidarité et les intérêts mutuels.