Tunisie: Crevettes à bas prix - Les explications d'une spécialiste

20 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Les crevettes vendues actuellement sur les marchés tunisiens au prix de 10 dinars ne sont pas une espèce locale, mais une espèce invasive venue de l'océan, a indiqué Hela Jaziri, membre de l'association Tunsea pour la science participative.

Intervenant à la radio, elle a expliqué que ces crevettes ont été pêchées par des marins tunisiens dans les eaux nationales, après leur arrivée dans la région depuis l'océan.

Selon Hela Jaziri, la baisse de leur prix s'explique par la prolifération de leur population, favorisée par la hausse de la température de l'eau de mer. Ces conditions ont créé un environnement propice à leur accouplement et à leur reproduction.

L'augmentation des quantités disponibles a ainsi entraîné une hausse de l'offre sur les marchés, permettant leur commercialisation à un prix avoisinant les 10 dinars.

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