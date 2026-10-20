Afrique: Forbes Africa distingue Mehdi Mahjoub parmi les Managers de l'année 2026

20 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Mehdi Mahjoub, directeur général d'Alpha Hyundai Motor, représentant de Hyundai en Tunisie, figure parmi les « Managers de l'année 2026 » sélectionnés par Forbes Africa. Cette distinction récompense les dirigeants qui contribuent au développement de leurs entreprises et au dynamisme économique du continent africain.

Le responsable tunisien a souligné que cette reconnaissance dépasse le cadre individuel et constitue avant tout une consécration du travail collectif accompli par les équipes de l'entreprise.

Il a également mis en avant l'engagement des femmes et des hommes qui contribuent à cette dynamique, ainsi que leur capacité à avancer ensemble face aux difficultés.

Mehdi Mahjoub a, par ailleurs, exprimé sa confiance dans le potentiel humain de la Tunisie, estimant que le pays dispose de compétences, d'énergie et de talents qui constituent des atouts majeurs pour l'avenir.

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