Tunisie: Assurance auto - Fin de la vignette sur le pare-brise en 2027

Le secteur des assurances en Tunisie s'oriente vers une accélération de la transformation numérique et une simplification des procédures administratives. Parmi les changements annoncés figure la suppression de la vignette d'assurance à partir de 2027.

Cette mesure a été annoncée par Imed Hamdi, directeur général par intérim de la Fédération tunisienne des sociétés d'assurances (FTUSA), lors de son intervention sur les ondes d'Express FM.

Selon le responsable, la digitalisation du secteur concernera notamment les documents et les démarches administratives, avec pour objectif de simplifier les procédures et de moderniser les services d'assurance.

La suppression de la vignette d'assurance physique, prévue à compter de 2027, s'inscrit dans cette démarche de dématérialisation du secteur.