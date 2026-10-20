Tunisie: Trafic d'or et blanchiment - 13 suspects arrêtés, 70 kg d'or et 9 voitures de luxe saisis

La sous-direction des enquêtes économiques et financières relevant de la police judiciaire d'El Gorjani a mis au jour un réseau criminel composé de commerçants et de propriétaires d'usines opérant dans le secteur de la bijouterie. Ses membres sont soupçonnés d'avoir utilisé des procédés illégaux pour blanchir de l'or destiné à la fonte et d'origine inconnue.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale publié mardi 20 octobre 2026, le réseau a été identifié à l'issue d'opérations de surveillance et d'investigations de terrain ciblant les circuits de commercialisation de l'or destiné à la fonte.

Les suspects auraient créé des sociétés fictives servant de façades et exploité les registres d'approvisionnement et d'achat de plusieurs artisans afin d'échapper à l'impôt et d'introduire dans les circuits légaux des quantités d'or d'origine inconnue.

Les premières investigations ont révélé que les membres du réseau auraient blanchi près de deux tonnes d'or au cours des six dernières années. Les revenus issus de ces opérations auraient été investis dans des projets, des biens immobiliers et l'acquisition de produits de luxe.

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Les opérations menées par les unités sécuritaires ont abouti à l'arrestation et au placement en garde à vue de 13 personnes. Elles sont poursuivies pour constitution d'une entente en vue de porter atteinte aux biens, faux et usage de faux, ainsi que blanchiment d'argent en bande organisée, avec exploitation des prérogatives liées à une fonction ou à une activité professionnelle et sociale.

Les forces de sécurité ont également saisi plus de 70 kg d'or et 4,5 kg d'argent d'origine inconnue, ainsi qu'une somme supérieure à 120 000 dinars. Neuf voitures de luxe, dont la valeur totale est estimée à près de 25 millions de dinars, ont également été saisies.