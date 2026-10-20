Tunisie/Chine - Vers un renforcement de la coopération universitaire avec l'Université de Pékin

L'ambassadeur de Tunisie en Chine, Adel Larbi, a examiné avec des responsables de l'Université de Pékin les moyens de renforcer la coopération académique et culturelle entre cette institution et les universités tunisiennes.

Cette rencontre s'est tenue en marge de la célébration du 80e anniversaire de la création du département de langue arabe de l'Université de Pékin. Elle s'inscrit dans les efforts visant à développer les échanges universitaires entre la Tunisie et la Chine et à promouvoir l'enseignement de la langue arabe dans ce pays.

Selon un communiqué publié sur la page Facebook de l'ambassade de Tunisie en Chine, l'ambassadeur a participé à cette rencontre aux côtés de plusieurs ambassadeurs arabes accrédités à Pékin. Ils ont rencontré les principaux responsables de l'université, ainsi que des enseignants spécialisés dans l'enseignement de la langue arabe.

Les échanges ont permis de découvrir les contributions de l'établissement à l'enseignement de la langue arabe et à la diffusion des cultures arabes et islamiques.

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La rencontre a également été l'occasion de commémorer le 120e anniversaire de la naissance du professeur Ma Jian, connu sous le nom de Muhammad Makin. Il est considéré comme le fondateur du système d'enseignement de la langue arabe à l'Université de Pékin et dans plusieurs autres universités chinoises.

Fondée en 1898, l'Université de Pékin figure parmi les établissements d'enseignement supérieur les plus anciens et les plus prestigieux de Chine. Elle occupe également une place importante dans les classements universitaires internationaux.