Tunisie: Budget économique 2027 - L'objectif de la croissance ramené à 3.1%

Considérée comme une étape charnière du Plan de développement couvrant la période 2026 à 2030, l'année 2027 doit marquer le passage progressif d'une logique de résilience à une dynamique de croissance durable. Face à un contexte économique national et international volatil, l'exécutif a réajusté ses hypothèses macroéconomiques dans le cadre du bilan économique 2027.

Révision à la baisse des prévisions de croissance

L'ajustement des trajectoires économiques reflète la persistance de freins conjoncturels. L'objectif de croissance pour 2027 est désormais ramené à 3,1 %, contre 3,8 % initialement prévus. De même, l'estimation pour l'année 2026 s'établit à 2,7 %, contre 3,3 % escomptés au départ.

Cette révision s'explique par la contre-performance de secteurs clés comme les phosphates et l'énergie, les contraintes climatiques répétées ainsi que l'essoufflement de la conjoncture mondiale.

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Malgré des réajustements prudentiels, les indicateurs montrent un léger redressement sans pour autant atteindre le potentiel réel du pays.

L'investissement devrait atteindre 15,5 % du Produit Intérieur Brut en 2026, avant de viser un objectif de 16,5 % en 2027. Le déficit courant se maintiendrait autour de 3,9 % du PIB pour 2026, avec une cible de 3,7 % en 2027, contre 2,5 % enregistrés en 2025. Par ailleurs, le taux d'inflation devrait se stabiliser à 5,3 %.

La dégradation du solde courant demeure principalement tirée par la hausse de la facture énergétique, ce qui impose une accélération des réformes du climat des affaires et un soutien ciblé au secteur privé.

Pour restaurer la compétitivité et préserver les réserves en devises, l'État entend orienter prioritairement les flux financiers vers la transition énergétique et les énergies renouvelables.

Sur le plan social et économique, une hausse du revenu individuel de 7,2 % est anticipée pour atteindre environ 16 735,9 dinars en 2027. Cette progression s'inscrit dans l'ambition globale d'intégrer la Tunisie, d'ici la fin de l'année 2030, dans le premier tiers de la catégorie supérieure des pays à revenu intermédiaire.