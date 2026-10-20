Tunisie: 24 nouveaux établissements scolaires créés dans 16 gouvernorats en 2026

Le ministère de l'Éducation a créé 24 établissements scolaires dans 16 gouvernorats au cours de l'année 2026. Ces nouvelles structures comprennent 13 écoles primaires, six collèges, deux lycées, un complexe sportif et deux écoles de la deuxième chance. Ces projets figurent parmi les réalisations du ministère présentées dans le cadre du projet de budget économique pour 2027.

Les écoles primaires ont ouvert leurs portes dans les gouvernorats de l'Ariana, du Kef, de Bizerte, de Monastir, de Zaghouan, de Siliana, de Sousse, de Kébili, de Tataouine, de Mahdia et de Jendouba.

Les six collèges ont été créés dans les gouvernorats de Tunis, du Kef, de Siliana, de Sfax, de Mahdia et de Sousse. Le ministère a également aménagé 208 nouveaux espaces comprenant des salles de classe, des laboratoires et des salles spécialisées.

Deux lycées ont par ailleurs été créés dans les gouvernorats de Bizerte et de Nabeul, tandis qu'un complexe sportif a été aménagé dans le gouvernorat de Kairouan.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le dispositif éducatif a également été renforcé par l'ouverture de deux antennes régionales des écoles de la deuxième chance, à Nabeul et à Béja. Ces structures ont pour objectif de favoriser la réintégration des élèves ayant abandonné leur scolarité.

En matière de sécurité et de maintenance, le ministère a réalisé 410 interventions portant sur la clôture et l'entretien des établissements scolaires. Des caméras de surveillance ont également été installées dans 600 établissements, dans le cadre du programme d'autoprotection.

Le programme a aussi porté sur l'installation de panneaux photovoltaïques dans le cadre de la maintenance des écoles primaires, ainsi que sur l'aménagement de 32 internats et cuisines. Les cuisines et les internats nouvellement créés ont, en outre, été équipés du matériel nécessaire.