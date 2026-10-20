Tunisie: La CCIT participe au projet européen TWINMED pour moderniser la formation maritime

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Tunis (CCIT) participe au projet TWINMED, financé par le programme Erasmus+ de l'Union Européenne, visant à développer les compétences numériques et environnementales dans l'enseignement et la formation maritimes en Méditerranée, notamment en Tunisie et au Maroc.

Prévu de novembre 2025 à octobre 2028, le projet est coordonné par l'Université de Patras, en Grèce. Il prévoit la création d'un master spécialisé dans la double transition écologique et numérique du secteur maritime, le développement de laboratoires spécialisés et le renforcement des compétences des enseignants et des étudiants.

L'initiative prévoit également l'intégration de technologies innovantes, notamment l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, afin d'adapter les formations aux besoins du marché du travail et aux normes européennes.

Le consortium réunit, outre la CCIT, les universités tunisiennes de Sfax et de Carthage, l'Université Ibn Tofaïl au Maroc, ainsi que plusieurs établissements universitaires et organismes de formation en Grèce, en Italie et en Allemagne.