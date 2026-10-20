Tunisie: Marchés de gros - Réduire les prix et renforcer les contrôles

Le ministre du Commerce, Samir Abid, a réaffirmé la volonté de son département de garantir un approvisionnement suffisant en produits agricoles et de diversifier l'offre afin de limiter les tensions sur les prix et de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs.

Lors de visites effectuées mardi 20 octobre 2026, à l'aube, au marché de gros aux poissons de Teboulba et au marché de gros des fruits et légumes de Moknine, dans le gouvernorat de Monastir, le ministre a appelé à une meilleure maîtrise des prix à la vente en gros. L'objectif est d'améliorer l'approvisionnement des marchés de détail et de favoriser une baisse des prix payés par les consommateurs.

Selon un communiqué du ministère du Commerce, Samir Abid a souligné la nécessité de prendre les mesures appropriées, d'accompagner les différents intervenants et de renforcer les contrôles pour limiter la multiplication des intermédiaires et lutter contre la spéculation, notamment durant les périodes de rupture ou de baisse saisonnière de la production.

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Au marché de gros aux poissons de Teboulba, considéré comme l'un des principaux marchés de produits halieutiques du pays, le ministre s'est informé du fonctionnement du système de facturation électronique auprès des mandataires. Il a également pris connaissance de leurs propositions visant à améliorer le suivi de la traçabilité des produits de la mer et des poissons d'élevage, ainsi qu'à compléter les exigences nécessaires à l'obtention de l'agrément sanitaire de la Commission européenne.

Les professionnels ont notamment soulevé des difficultés liées à la carte de production, au contrôle sanitaire, au manque de ressources humaines et à l'encombrement du marché. Dans ce contexte, le ministre a insisté sur l'accélération des travaux d'extension en cours et l'achèvement des procédures nécessaires. Il a également appelé à mieux organiser les opérations d'entrée et de sortie du marché.

Au marché de gros des fruits et légumes de Moknine, Samir Abid a examiné le rythme d'approvisionnement et l'évolution des prix, en portant une attention particulière aux pressions qui s'exercent sur le marché.

Il s'est également informé du fonctionnement du système de facturation électronique, officiellement entré en service dans ce marché le 15 août 2026.

Les intervenants ont notamment évoqué les difficultés d'approvisionnement en certains produits agricoles, dont les tomates. Les périodes de creux de production compliquent la régularité de l'offre et fragilisent l'équilibre du marché, renforçant ainsi la nécessité d'une meilleure coordination entre les différents acteurs.