Tunisie: Port de la Goulette - 445 000 croisiéristes attendus en 2027

20 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le port de La Goulette devrait accueillir 355 000 touristes en croisière en 2026, contre 445 000 en 2027.

L'activité des croisières touristiques au port de La Goulette connaît une progression continue depuis 2022.

Le nombre de croisiéristes est passé de 55 000 en 2022 à 270 000 en 2025. La hausse devrait se poursuivre en 2026, avec 355 000 visiteurs attendus. Cette évolution témoigne, du regain de confiance des touristes et des compagnies de croisière envers la destination tunisienne.

Les perspectives pour les prochaines années sont également positives. Les réservations confirmées couvrent déjà la période allant jusqu'en 2030.

36 escales de croisières sont programmées pour la seule année 2030.

Cette progression s'explique notamment par l'amélioration des services portuaires et le renforcement de la coordination entre les différents intervenants du secteur et les compagnies de croisière.

Avec 445 000 croisiéristes attendus en 2027, la Tunisie se rapprocherait progressivement du niveau record enregistré en 2010, année de référence pour l'activité des croisières touristiques dans le pays.

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