Tunisie: PLF 2027 - 680 logements en location-accession prévus dans huit gouvernorats d'ici 2028

Le gouvernement tunisien prévoit d'achever les projets en cours et de lancer de nouvelles opérations dans le cadre du programme de location-accession. L'objectif est de réaliser 680 logements répartis dans huit gouvernorats d'ici 2028, selon le projet de budget économique pour 2027, actuellement examiné par les commissions compétentes de l'ARP et du conseil national des régions et des districts.

La politique du logement pour 2027 vise à accélérer les programmes résidentiels et sociaux lancés en 2026. Elle prévoit également d'élargir l'offre de logements destinés aux ménages à revenus modestes et moyens, de faciliter le financement du logement et de mettre à disposition des terrains aménagés.

Le gouvernement entend aussi poursuivre le remplacement, la rénovation et l'extension des habitations rudimentaires, ainsi que la réhabilitation des quartiers résidentiels. Ces mesures visent à faciliter l'accès à un logement décent et abordable, à améliorer les conditions de vie et à favoriser un développement urbain équilibré et durable. Elles prennent également en compte l'efficacité énergétique et hydrique ainsi que l'adaptation au changement climatique.

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Le programme spécifique de logement social prévoit la construction de 1 875 logements destinés à remplacer des habitations rudimentaires. Les travaux de rénovation et d'extension se poursuivent également.

La deuxième phase du programme de réalisation de logements sociaux et d'aménagement de lots sociaux est aussi en cours. Elle porte sur 2 261 logements, dans le cadre d'un programme global de 4 600 logements.

Pour 2027, plusieurs opérateurs publics sont chargés de réaliser les projets programmés.

La Société Nationale Immobilière de Tunisie pour le Nord (SNIT Nord) construira 54 logements collectifs à Jarzouna, dans le gouvernorat de Bizerte, et 217 logements collectifs à Fouchana, dans le gouvernorat de Ben Arous.

La SNIT Centre réalisera 14 logements collectifs à Sousse Jawhara et 30 à Sidi Abdelhamid, dans le gouvernorat de Sousse. Elle construira également 32 logements individuels à Ezzouhour, dans le gouvernorat de Kasserine.

La SNIT Sud prendra en charge la construction de 43 logements individuels à Skhira, dans le gouvernorat de Sfax, et de 50 logements collectifs à Bouchamma, dans le gouvernorat de Gabès.

De son côté, la Société de Promotion des Logements Sociaux (SPROLS) réalisera 120 logements collectifs à Raoued, dans le gouvernorat de l'Ariana, et 120 autres à Tozeur.

393 logements supplémentaires prévus

Un nouveau programme est en préparation. Son lancement est attendu prochainement. Il prévoit la construction de 393 logements dans plusieurs régions, notamment à Mornaguia, dans le gouvernorat de Manouba, à Soliman, dans le gouvernorat de Nabeul, ainsi qu'à Bizerte Nord et à Béja.

Ces projets reposent sur la mise à disposition de terrains domaniaux et l'achèvement des procédures de cession au profit des promoteurs immobiliers publics.

Plus de terrains aménagés et des mesures de financement

En 2027, les autorités prévoient de renforcer le patrimoine foncier de l'État destiné aux programmes de logement. Cette démarche comprend la poursuite des procédures permettant de céder, au dinar symbolique, des terrains domaniaux non agricoles à la SPROLS et aux sociétés nationales immobilières pour la réalisation de logements sociaux.

La mise à disposition de terrains à des prix préférentiels sera également poursuivie.

Par ailleurs, l'Agence Foncière d'Habitation prévoit d'aménager près de 178,89 hectares de terrains à travers le pays. Elle compte commercialiser et vendre 1 100 lots, couvrant une superficie totale de 37,14 hectares, en 2027. À titre de comparaison, les réalisations attendues pour 2026 s'élèvent à 748 lots sur une superficie de 6,28 hectares.

Les lots individuels à vocation sociale représentent 71 % de l'ensemble des lots individuels vendus chaque année, selon les données du projet de budget économique.

Enfin, le gouvernement prévoit de poursuivre le soutien au financement du logement pour les ménages à revenus modestes, dans le cadre des interventions du Fonds de promotion du logement au titre de 2026. Il entend également activer le Fonds de garantie des crédits destiné aux catégories sociales disposant de revenus irréguliers, créé par la loi n° 66 de 2017.