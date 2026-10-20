Congo-Brazzaville: OEuvres humanitaires - Pointe-Noire, capitale du Lions club international en mai

Du 3 au 9 mai 2027, la ville océane va accueillir la quarante-sixième convention congrès du district multiple 403 du Lions club international, a annoncé Eric Georges Castanou, gouverneur du district 403 B1 élu récemment à Dakar au Sénégal. L'information a été donnée lors de la double présentation des civilités, le 13 octobre, du nouvel élu à Pierre Cebert Iboko Onanga, préfet de Pointe-Noire, puis à Evelyne Tchichelle, présidente du Conseil départemental et municipal, maire de ladite ville.

C'est lors de la 45e convention congrès des Lions clubs du district 403 tenue à Dakar au Sénégal du 6 au 10 mai 2026 que le Congolais Eric Georges Castanou a été élu gouverneur du district 403 B1. Accompagné des membres de Lions, Alphonse Obambi Itoua, président du comité d'organisation de la convention congrès Pointe-Noire 2027, Jonas Chancel Apelé, président de Région 26 qui comprend les clubs de Pointe-Noire et de Dolisie, et Davy Pabou Mbaki, protocole gouverneur, Eric Georges Castanou a présenté ses civilités d'usage au préfet de Pointe-Noire avant d'aller accomplir le même geste auprès de la présidente du Conseil départemental et municipal de la même ville.

Les autorités de la ville et du département ont félicité le nouvel élu qui, par son élévation, honore la ville et se sont réjouis que les festivités du Lions club international se déroulent à Pointe-Noire, la ville hospitalière, havre de paix. « Nous ne pouvons que nous satisfaire que cette activité se tienne à Pointe-Noire et nous allons vous accompagner comme il se doit pour que ces retrouvailles soient couronnées de succès, puisqu'à la fin c'est la ville qui sera honorée et, partant, ses citoyens », a dit le préfet. Pour la maire de Pointe-Noire, « Il n'y a pas de raison que nous, mairie de Pointe-Noire, ne soutenons pas cette activité.

Nous savons que les Lions mènent beaucoup d'actions en faveur des populations de la ville et nous sommes là pour vous accompagner. Continuez à oeuvrer pour le bien-être de nos populations ».

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En présentant l'évènement, Alphonse Obambi Itoua, président du comité d'organisation, a déclaré : « La 46e convention congrès du district multiple 403 sera placée sous le haut patronage de Son Excellence Denis Sassou N'Guesso, président de la République, chef de l'Etat. Le Premier ministre, chef du gouvernement, en sera le parrain. Plus de 700 délégués vont y prendre part. Outre les Lions du district 403 constitués des pays d'Afrique du centre et de l'Ouest seront également présents à Pointe-Noire les délégations du Nigeria, d'Afrique du Sud, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Inde, de France... ».

L'élection du président du Conseil des gouverneurs, le Congolais Mbading Itsouhou, actuellement vice-président du Conseil des gouverneurs, sera aussi un moment clé de l'activité. Au nombre des autres activités prévues figurent aussi l'inauguration du centre contre le diabète situé dans l'enceinte de l'hôpital général de Loandjili et du Centre ophtalmologique qu'abrite l'hôpital général Adolphe-Sicé.

Le cocktail de bienvenue aux hôtes, la parade des délégations des 22 pays du district 403 sur une des grandes artères de la ville, la soirée de gala, autant des moments importants des festivités de la 46e convention congrès qui sera marquée aussi par des rencontres et des échanges entre les partenaires internationaux, les Lions et les invités. L'activité sera aussi mise à profit pour vendre la destination Congo avec la randonnée dans les sites pittoresques et luxuriants de la ville, ses magnifiques lieux de villégiature et ses attractions multiples et diverses.

Signalons que le Lions club est un club au service international de bénévoles. Il est la plus grande et importante organisation de clubs philanthropiques, caritatifs et humanitaires au monde. Il compte près de 1, 4 million de membres répartis dans plus de 49 000 clubs dans 220 pays et territoires.