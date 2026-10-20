Congo-Brazzaville: Russie-Congo - Vers un partenariat gagnant-gagnant

Les grands axes de la coopération entre la Russie et le Congo ont été, le 15 octobre, au centre d'une table ronde organisée par Les Dépêches de Brazzaville et ADIAC TV. Les exposés ont porté sur le renforcement de ce partenariat dans le domaine de l'éducation, la culture et les nouvelles technologies.

La rencontre est intervenue à quelques jours du troisième Forum économique et humanitaire entre la Russie et l'Afrique qui réunira plusieurs responsables publics et experts des deux parties. La coopération avec le Congo s'étend dans plusieurs secteurs, a évoqué la directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova, au cours de cette table ronde. Elle a détaillé les programmes portés par son pays au niveau de l'enseignement supérieur avec l'octroi de plus de 250 bourses offertes chaque année aux étudiants congolais.

En outre, plusieurs journalistes congolais ont bénéficié cette année de séjour en Russie dans le cadre de formations spécialisées et plus de douze chefs cuisiniers s'apprêteraient à rejoindre la capitale russe pour un championnat mondial de restauration. « Il y a encore d'autres programmes de bourses que les jeunes congolais vont bénéficier d'ici peu », a-t-elle annoncé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la perspective d'un partenariat durable avec la Russie, l'enseignant-chercheur Antonin Bossoto a insisté sur la nécessité d'ancrer les sciences et les nouvelles technologies au coeur des politiques publiques afin d'accélérer le développement. Pour lui, en tant que spécialiste des nouvelles technologies de l'information, le renforcement de la coopération russo-congolaise dans ces secteurs revêt un caractère stratégique, les avancées scientifiques et technologiques étant des leviers incontournables de progrès.

Il a déploré, à cet effet, la rareté des établissements de formation spécialisés en ingénierie technologique, cause du retard national en matière de développement. « La Russie constitue un partenaire stratégique face à toutes ces ambitions à la fois aussi technologiques que du point de vue de la formation afin que ce transfert de technologie et de compétences puisse permettre à notre pays de rattraper un certain retard », a soutenu le Dr Antonin Bossoto.

Le conseiller aux arts et aux lettres au ministère de la Culture et des Arts, Émeraude Kouka, a décrit, de son côté, une coopération culturelle particulièrement active entre le Congo et la Russie, illustrée par des semaines culturelles qui favorisent les échanges et les visites croisées d'artistes des deux pays.

Un partenariat qui s'étend jusqu'aux acteurs de la société civile. « Un pays comme la Russie est un pays dont on peut tirer profit du point de vue culturel », a-t-il déclaré, saluant la solidité des liens entre la Maison russe et le ministère de la Culture, partenaire privilégié de cette coopération.

La notion d'égalité souveraine a aussi été au coeur des échanges. Les intervenants l'ont présenté comme un principe cardinal pour une coopération respectueuse de la souveraineté de chaque État et propice à des partenariats équilibrés et durables.

Formé en Russie, le conseiller à la jeunesse et à l'éducation civique, Florian Koulimaya, a salué, pour sa part, les thèmes retenus et les orientations stratégiques du troisième sommet Russie-Afrique, tout en plaidant pour des accords fondés sur le principe gagnant-gagnant, où chaque partie trouve son profit dans le respect de ses intérêts.