Afrique: Notation financière - Le continent veut reprendre la main sur le prix de sa dette

Lancée à Maurice, l'Agence africaine de notation de crédit entend proposer une lecture du risque adaptée aux réalités du continent. Mais pour peser face aux grandes agences internationales, elle devra convaincre les marchés de son indépendance, de la robustesse de ses méthodes et de la fiabilité de ses évaluations.

L'Afrique veut-elle enfin peser sur la manière dont les marchés financiers évaluent son risque ? Le lancement officiel, à Maurice, de l'Africa Credit Rating Agency (Afcra) marque une nouvelle étape dans la recherche d'une plus grande autonomie financière du continent. Derrière cette initiative se joue une question stratégique : qui détermine le niveau de risque attribué aux économies africaines et, par conséquent, une partie du coût auquel elles empruntent ?

La notation financière n'est pas un simple indicateur technique. Elle influence la perception des investisseurs, les conditions d'accès aux marchés obligataires et, selon les situations, le coût du financement des États comme des entreprises. Les promoteurs de l'Afcra estiment que les évaluations internationales ne prennent pas toujours suffisamment en compte les spécificités économiques africaines : poids de l'économie informelle, marchés financiers moins profonds, contraintes de change, ressources naturelles, capacités fiscales et potentiel de croissance à long terme.

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L'enjeu n'est pas de nier les risques, mais de mieux les mesurer. Une économie fortement dépendante des matières premières, exposée aux fluctuations monétaires ou confrontée à des tensions budgétaires doit être évaluée à partir de données solides, contextualisées et comparables. À l'inverse, une notation insuffisamment sensible aux réalités locales peut contribuer à renchérir le financement.

Toutefois, attribuer systématiquement les coûts élevés de la dette africaine aux seules agences de notation serait réducteur : l'endettement, la gouvernance, la stabilité politique, les réserves de change et la conjoncture internationale comptent également.

L'indépendance, condition de crédibilité

Le premier défi de l'Afcra sera institutionnel. Son directeur général par intérim, Sifiso Falala, souligne que le processus de création a nécessité des consultations au sein de l'Union africaine et des différentes régions du continent, précisément pour garantir l'indépendance de l'agence à l'égard de l'organisation panafricaine. Cette exigence est déterminante. Une agence créée pour corriger les biais supposés de la notation internationale perdrait sa raison d'être si ses évaluations étaient perçues comme un instrument de communication politique au service des gouvernements.

La souveraineté financière ne signifie pas obtenir de meilleures notes par principe, mais construire une expertise capable de produire des appréciations rigoureuses, y compris lorsqu'elles sont défavorables aux États africains. Le dispositif actionnarial annoncé constitue un premier élément de réponse. Au lancement, les 1 000 actions émises sont détenues par Plus 94 Research, une société sud-africaine spécialisée dans la recherche et l'intelligence de marché. L'agence prévoit ensuite de proposer 2 000 actions supplémentaires à des investisseurs agréés.

L'absence annoncée de participation directe des gouvernements doit contribuer à prévenir les conflits d'intérêts. Elle ne suffira cependant pas, à elle seule, à garantir l'indépendance : la transparence de la gouvernance, les règles de financement, les procédures de notation et la gestion des pressions extérieures seront tout aussi décisives.

Maurice, une passerelle financière vers l'Afrique

Le choix de Maurice ajoute une dimension géoéconomique au projet. Déjà positionnée comme une plateforme de services financiers et d'intermédiation entre l'Afrique et les marchés internationaux, l'île entend renforcer son rôle dans la mobilisation des capitaux vers le continent. L'implantation de l'AfCRA peut ainsi consolider son positionnement dans l'architecture financière africaine. L'ambition répond également à une lacune de couverture.

Selon les données évoquées par l'Union africaine, 32 des 55 États africains seraient couverts par les trois grandes agences internationales, laissant 23 pays sans notation de leur part. Étendre l'accès à l'évaluation financière pourrait améliorer la visibilité de ces économies auprès des investisseurs. Mais une note ne garantit ni l'arrivée des capitaux ni des conditions d'emprunt avantageuses : encore faut-il que les marchés reconnaissent sa valeur.

Pour l'Afrique centrale, l'enjeu mérite une attention particulière. Les économies de la CEMAC, exposées aux contraintes de diversification, aux besoins d'infrastructures et aux tensions sur les finances publiques, ont intérêt à ce que leurs fondamentaux soient analysés avec précision. Une expertise panafricaine pourrait enrichir la compréhension des risques souverains et des perspectives sectorielles, sans se substituer aux réformes budgétaires, à la transparence des comptes publics ou à l'amélioration du climat des affaires. L'Afcra ouvre donc une bataille moins symbolique que méthodologique.

Elle devra démontrer que son regard africain apporte une information supplémentaire, vérifiable et utile aux investisseurs. Son succès ne se mesurera pas à sa capacité à distribuer des notes plus favorables, mais à sa faculté de devenir une référence crédible, y compris lorsque ses conclusions dérangent. C'est à ce prix que l'Afrique pourra espérer mieux défendre ses intérêts dans la fixation du coût de son financement.