Angola: Mise en relief de l'importance de l'Académie technologique tocoïste pour la formation des jeunes

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a souligné ce mardi, à Luanda, l'importance de la formation technologique pour l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes.

Lors d'une conférence de presse tenue après l'inauguration de l'Académie Cisco Tocoïste à l'Institut polytechnique supérieur tocoïste (ISPT), le ministre a insisté sur la contribution de cette initiative, développée en partenariat entre les établissements d'enseignement et l'Église tocoïste, à l'acquisition de compétences techniques par les jeunes, répondant ainsi aux exigences du marché du travail.

Selon Mário Oliveira, le projet privilégie la formation pratique, conforme aux normes internationales, et met l'accent sur les certifications Cisco, qui peuvent valoriser les qualifications des stagiaires et faciliter leur insertion professionnelle.

Le gouvernant a estimé que l'acquisition de compétences technologiques pourrait stimuler la création d'entreprises par les jeunes, réduisant ainsi leur dépendance aux concours publics comme principal moyen d'accès à l'emploi.

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« Les étudiants qui seront formés ici deviendront immédiatement autonomes. Ils ne se contenteront plus de postuler à des emplois dans la fonction publique, mais auront naturellement la capacité de créer leurs propres entreprises, ce qui allègera progressivement le système étatique », a-t-il déclaré.

Il a exhorté les étudiants à tirer pleinement parti des conditions offertes avec dévouement et responsabilité, et a recommandé la préservation du matériel technologique pour les générations futures.

Le centre dispose de trois salles de formation et proposera des cours technologiques dont les frais d'inscription varient de 25 000 à 40 000 kwanzas.

De son côté, le chef de l'Église tocoïste, Dom Afonso Nunes, a estimé que l'inauguration de l'académie constituait une étape importante pour la formation professionnelle des jeunes.

Le responsable a souligné l'importance d'intégrer les technologies dans l'enseignement supérieur et de développer des liens avec des programmes de formation internationaux, afin de valoriser les compétences des étudiants et de faciliter leur accès au marché du travail national et international.

L'évêque Afonso Nunes a également plaidé pour une utilisation éthique et responsable des outils numériques, mettant en garde contre les risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux et autres technologies pour inciter à la haine et aux conflits.

« J'espère que les jeunes utiliseront la technologie à bon escient, pour le développement, le progrès social et le bien de l'humanité, en évitant de l'utiliser pour promouvoir la haine ou les conflits », a-t-il conclu.

L'Académie Cisco Tocoïste se concentre sur le développement des compétences numériques et techniques, à l'heure où la technologie joue un rôle croissant dans la transformation économique du pays.

Aux côtés du chef tocoïste, le ministre a dévoilé la plaque et coupé le ruban, marquant ainsi l'ouverture de l'un des plus grands centres de formation informatique du pays.

L'Académie Cisco Tocoïste, ou Cisco Networking Academy, est le plus grand établissement de formation pratique en technologies du pays. Il s'agit d'un programme de l'entreprise américaine Cisco, qui opère au sein de l'université et des centres de formation.