Angola: Lunda Norte enregistre son premier cas de variole

Dundo — Un cas d'infection lié à l'épidémie de variole, le premier cas confirmé dans la province de Lunda Norte, a été enregistré le week-end dernier, dans la municipalité de Xá-Muteba.

Dans une déclaration à la presse ce mardi à Dundo, le directeur du Bureau provincial de la santé, Augusto Miguel, a confirmé qu'il s'agissait d'un ressortissant angolais de 27 ans.

Il a expliqué qu'après l'enregistrement du cas, une équipe de professionnels a été mise en place afin d'activer les mécanismes de réponse, notamment l'isolement du patient, la surveillance épidémiologique, l'identification et le suivi des personnes ayant été en contact avec lui.

Il a précisé qu'après l'envoi d'échantillons de sang à l'Institut national de la santé, le diagnostic et la confirmation du premier cas dans la province ont pu être établis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par conséquent, il a souligné que les mesures de prévention et de surveillance épidémiologique sont actuellement renforcées, notamment le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon.

Il a assuré que les conditions nécessaires sont réunies, notamment en termes de ressources logistiques et professionnelles dans les hôpitaux de la province, afin d'endiguer la contagion et la propagation de la maladie au sein des communautés.

Il a précisé que les personnes ayant été en contact avec le patient sont placées sous surveillance par des spécialistes de la santé, qui suivront leur évolution pendant 21 jours, l'enquête se poursuivant dans la communauté où le cas a été enregistré.

De son côté, le chef du service de santé municipal de Xá-Muteba, Pedro Hitchica, a déclaré qu'il s'agit d'une habitante du quartier de Cumbulo, ayant été en contact avec une personne diagnostiquée atteinte de la même maladie dans la province de Cuanza-Norte.

Il a affirmé que, compte tenu de la situation, la patiente est prise en charge dans l'unité de traitement du choléra, où elle reçoit des soins et son état est désormais stable.

« Les lieux de contamination et les personnes ayant été en contact avec elle ont ensuite été désinfectés », a-t-il ajouté.

La variole du singe, également appelée Mpox, est causée par l'orthopoxvirus. Les personnes infectées présentent une éruption vésiculeuse ou pustuleuse qui peut être douloureuse et s'accompagne souvent de fièvre, de malaise et d'adénopathie.