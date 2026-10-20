Angola: Le secrétaire d'État préconise un dialogue ouvert sur la santé mentale

Luanda — Le secrétaire d'État à la Défense Nationale, Domingos Tchikanha, a préconisé ce mardi, à Luanda, la promotion d'un dialogue ouvert sur la prévention des troubles psychologiques au sein du secteur de la défense.

Lors d'une conférence sur les AVC et les maladies mentales, il a souligné l'importance de cette démarche pour contribuer à la création d'un environnement de travail plus humain et solidaire.

Selon Domingos Tchikanha, le renforcement des actions de prévention et la promotion de saines habitudes de vie constituent une responsabilité collective et méritent l'attention de tous.

Il a insisté sur le fait que la santé doit être envisagée dans ses dimensions physique et mentale, car elle est une condition essentielle à l'exercice des fonctions professionnelles.

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Le secrétaire d'État a rappelé que l'AVC est l'une des principales causes de décès et d'invalidité dans le monde et peut toucher n'importe qui, quel que soit son âge ou sa profession.

Il a ajouté que les effets de la maladie ne se limitent pas toujours aux conséquences physiques et peuvent également entraîner des troubles de la parole, de la mémoire et de l'humeur, affectant ainsi la famille et les collègues.

« Reconnaître les signes avant-coureurs, tels qu'une faiblesse soudaine d'un côté du corps, des difficultés d'élocution ou une perte d'équilibre soudaine, et savoir qu'il faut demander de l'aide immédiatement peut faire la différence entre la vie et la mort », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il a défendu la nécessité de savoir identifier les signes de pression, d'anxiété et d'épuisement, chez soi comme chez ses collègues, considérant cette attitude comme une forme de bienveillance et de responsabilité.

Il a encouragé les personnes confrontées à ce type de problèmes à demander de l'aide rapidement, contribuant ainsi à des environnements de travail plus humains et solidaires.

De son côté, la psychologue clinicienne Josefina Vieira a expliqué que la santé mentale ne se limite pas à l'existence d'un diagnostic psychologique, soulignant que, ces derniers temps, les problèmes liés à l'anxiété, aux troubles dépressifs et au stress sont de plus en plus fréquents.

L'experte a affirmé que la prévention commence par l'amélioration de la qualité de vie, notamment par l'adoption de saines habitudes de vie et la réduction de la consommation d'alcool.

Elle a ajouté que les périodes prolongées de service militaire loin de leur famille sont également des facteurs qui peuvent influencer l'équilibre et la santé mentale du personnel.

L'initiative, menée par le ministère de la Défense nationale, des Anciens Combattants et des Vétérans de la Patrie, visait à renforcer la sensibilisation et la prévention des maladies, ainsi qu'à promouvoir des habitudes de vie saines parmi le personnel de l'institution.

Elle s'inscrivait dans le cadre des événements de santé organisés durant le mois d'octobre, axés sur le cancer du sein, la santé mentale et les accidents vasculaires cérébraux.