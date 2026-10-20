Angola: 78 enfants opérés du pied bot dans une campagne gratuite

Lubango — La campagne de chirurgie gratuite du pied bot a permis d'opérer 78 enfants dès sa première journée de consultations et d'interventions à l'hôpital municipal « Olga Chaves » de Lubango, dont 43 éligibles à l'opération.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le directeur clinique du Centre orthopédique de Lubango et organisateur de l'initiative, Vitorino Chilolo, a indiqué que 26 interventions étaient complexes et 17 simples.

Il a précisé que malgré la présence de plusieurs cas dans la société, la demande de services spécialisés reste inférieure aux attentes, ce qui a motivé la cinquième édition de la campagne, afin de rapprocher les soins de santé des familles.

Il a ajouté que l'initiative, qui se déroule du 19 au 23 de ce mois, vise à prendre en charge plus de 300 patients âgés de moins de 15 ans et à réaliser 50 interventions chirurgicales, avec la participation de 20 professionnels, dont des médecins, des infirmiers, des techniciens hospitaliers et des travailleurs sociaux.

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Vitorino Chilolo a expliqué que la campagne comprend des consultations, des traitements par plâtre, des interventions chirurgicales et un suivi clinique, en fonction de l'état de chaque patient, et peut inclure le port d'orthèses ou de chaussures orthopédiques.

Le responsable a précisé que les cas les moins complexes seront traités pendant la campagne, tandis que la réalisation d'interventions chirurgicales plus complexes dépendra de l'évaluation médicale et de l'état clinique des patients.

Il a rappelé que lors de la quatrième édition, qui s'est tenue en avril dernier, le Centre orthopédique de Lubango a pris en charge 131 patients, dont 38 ont subi une intervention chirurgicale, et continuent d'être suivis, compte tenu de la durée prolongée du traitement.

Il a souligné l'importance d'un diagnostic et d'un traitement précoces, car une intervention tardive peut aggraver les complications et rendre la correction de la déformation plus difficile, en plus d'exposer les enfants à des situations de discrimination et de harcèlement scolaire et social.

La campagne est financée par le budget du Centre orthopédique de Lubango ; tous les services proposés pendant cette activité sont donc gratuits. L'initiative accueille déjà des patients de Luanda, Namibe, Lunda-Sul et Cunene, ainsi que des habitants de Huíla.

Vitorino Chilolo a lancé un appel aux parents et tuteurs d'enfants atteints de pied bot afin qu'ils sollicitent de l'aide pendant les cinq jours de la campagne ou, ultérieurement, auprès du Centre orthopédique de Lubango, qui prend en charge des patients du sud du pays et d'autres régions.