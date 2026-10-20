Angola: Luanda accueille la Conférence nationale d'ingénierie clinique

Luanda — La ville de Luanda accueillera, ce mercredi 21, la première Conférence nationale d'ingénierie clinique, qui analysera le rôle des technologies, de l'énergie hospitalière et de la transformation numérique, dans le but d'améliorer la qualité des services de santé en Angola.

Organisée par l'Académie professionnelle d'électro-médecine (APE), cette rencontre réunira des professionnels angolais et brésiliens des domaines de l'ingénierie clinique, de l'électro-médecine, des technologies hospitalières et de la santé.

Selon un communiqué de presse de l'APE, transmis à l'ANGOP lundi, cet événement s'inscrit dans le cadre des célébrations de la Journée internationale de l'ingénierie clinique, qui a lieu ce mercredi 21.

Le communiqué précise que cette initiative placera les technologies hospitalières au cœur des discussions, en mettant l'accent sur la construction d'un système de santé plus sûr, plus efficace et plus durable en Angola.

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« La conférence sera un espace de reconnaissance, de partage des connaissances et de réseautage, conçu pour rassembler les professionnels, les institutions et les autres acteurs du secteur de la santé, et mettre en lumière la contribution de l'ingénierie clinique à l'amélioration de la qualité des services de santé », indique le communiqué.

Lors de la conférence, seront abordés des sujets liés à la gestion et à la maintenance des équipements médico-hospitaliers, à l'énergie hospitalière, à la transformation numérique, à la sécurité des patients et à la modernisation technologique des établissements de santé, ainsi que d'autres enjeux relatifs au développement du secteur.

Dans son document, l'APE défend la nécessité de renforcer la formation spécialisée, la recherche et le dialogue institutionnel, et de créer des mécanismes permettant de démontrer l'impact du génie biomédical sur la sécurité des patients et la gestion efficace des équipements médico-hospitaliers.

Pour l'APE, outre l'augmentation du nombre de professionnels, il est essentiel de garantir une formation qualifiée et de créer les conditions de leur intégration effective au sein des établissements de santé.

La conférence se tiendra sous le thème « L'avenir de la santé en Angola : Génie biomédical, énergie hospitalière et transformation numérique, piliers de la modernisation des services de santé ».