Sénégal: Dakar 2026 - Le service national d'hygiène va renforcer la prévention sanitaire dans les sites d'hébergement et de compétition

Mbour — Le service national d'Hygiène va renforcer les contrôles sanitaires, la lutte antivectorielle et la sécurité sanitaire des aliments dans les sites d'hébergement et de compétition des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, afin de prévenir les risques sanitaires liés à l'affluence attendue, a annoncé, mardi, son chef, le colonel Maodo Malick Diop.

"Nous devons tout mettre en oeuvre pour que ces Jeux se déroulent dans de bonnes conditions et que les participants puissent prendre part aux compétitions sans problèmes de santé", a-t-il déclaré lors d'une visite d'évaluation sanitaire à l'hôtel Palm Beach de Saly (Mbour, ouest).

Venu représenter le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour le lancement des activités de prévention sanitaire en perspective des JOJ, le colonel Maodo Malick Diop a indiqué que les interventions porteront notamment sur la lutte antivectorielle, dans un contexte marqué par la poursuite de l'hivernage et des inondations enregistrées dans certaines zones du pays.

Il a ainsi souligné la nécessité de prévenir les épidémies de dengue et de paludisme, en particulier pour protéger les visiteurs étrangers, dont certains, pas habitués à cette dernière maladie, peuvent développer des formes graves en cas d'infection.

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Le dispositif prévoit un renforcement des mesures de salubrité, en collaboration avec la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) et l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), ainsi que des actions de sensibilisation et l'application des sanctions prévues par la réglementation en matière d'hygiène, a-t-il fait savoir.

Seize sites d'hébergement sont concernés à Saly par les évaluations, auxquels s'ajoutent d'autres établissements situés à Dakar, a déclaré le colonel Maodo Malick Diop.

"Des opérations de désinfection et de désinsectisation sont également prévues dans les sites de compétition, tandis que les contrôles de la sécurité sanitaire des aliments seront renforcés dans les restaurants", a-t-il ajouté.

Pour le chef du service national d'Hygiène, ces mesures doivent contribuer à offrir aux participants et aux délégations des conditions d'accueil conformes aux exigences sanitaires d'un événement international.

Le directeur général de l'hôtel Palm Beach, El Hadj Cheikh Thiombane, s'est réjoui de cette visite d'évaluation, qu'il considère comme une occasion de vérifier la conformité de son établissement aux normes sanitaires et, éventuellement, prendre en compte les éventuelles recommandations des services compétents.

"Cette évaluation est importante pour nous. Elle nous permet de savoir à quel niveau nous sommes en matière de conformité", a-t-il indiqué, assurant que son équipe reste disposée à appliquer les recommandations formulées à l'issue de la visite.

Il a également dit que "son établissement, habitué à accueillir de grands événements, se prépare à recevoir les délégations attendues dans le cadre des JOJ Dakar 2026, en mettant en avant l'hospitalité sénégalaise".