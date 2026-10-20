Sénégal: La flamme olympique accueillie dans une ambiance festive à Bignona

Bignona — La flamme olympique a été accueillie dans une ambiance festive à Bignona (sud), au rythme des chants et danses de différents groupes culturels, dont Allez Casa et la troupe Djimakakor et son Koumpo.

A 9 heures déjà, les élèves accompagnés de leurs enseignants ont commencé à converger vers le lieu de la rencontre, le rond-point Emile Badiane, paré du drapeau national, pendant que les organisateurs s'affairaient autour des derniers réglages, notamment la pose des barrières de sécurité par des éléments du Groupement mobile d'intervention (GMI).

En attendant l'arrivée des autorités, les véhicules de transport en commun, surtout ceux en partance ou en provenance de Ziguinchor continuaient de circuler, avant d'être déviés, plus tard.

Les prestations des membres du Comité de supporters du Casa Sports, Allez Casa, dont certains arboraient des drapeaux du club vert et blanc, ont débuté au milieu du rond-point Emile Badiane.

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Un de ces supporters tenait le drapeau du Sénégal, tout en esquissant des pas de danse, au rythme des tambours et d'une flûte.

De leur côté, les membres de la troupe Djimakakor mettaient en lumière le Koumpo et le porteur du masque, sous les hourras des femmes qui les accompagnaient en tapant sur des outils en fer.

En plus des sonorités locales, la troupe se trémoussait parfois au rythme du Ekonkong, une danse très populaire dans le département d'Oussouye.

Pendant ce temps, la flamme était déjà partie de la station Total, portée successivement par l'athlète et entrepreneur Bakary Sonko, Lamine Kéba Sonko, un autre athlète de la zone, Mamadou Lamine Goudiaby, meilleur élève du département de Bignona et Toumany Diatta, athlète paralympique.

Ce dernier a fait le tour de la place publique sous les applaudissements du public, mêlés aux danses du Kankourang et de l'animation d'une fanfare.

Devant les autorités dont le ministre de la Jeunesse et des Sports Djirèye Clothilde Coly, le préfet de Bignona Mamadou Kouma, le président du Conseil départemental Souleymane Goudiaby, le maire Bakary Diatta et les sous-préfets des arrondissements du département, la flamme a été récupérée par les "gardiens de la flamme" pour clore le volet festif et laisser la place aux prises de parole

Après Bignona, la flamme sera accueillie, mercredi, à Oussouye où elle sera portée par Faustin Lambal, Doudou Diop et Eveline Diatta, avant de terminer son séjour de trois jours dans la région par le département de Ziguinchor au stade Aline Sitoé Diatta.

Elle sera portée par douze personnalités parmi lesquelles Nouha Cissé, ancien proviseur du lycée Djignabo Bassène de Ziguinchor.