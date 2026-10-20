Sénégal: Le ministère du Travail juge 'illicite' l'annonce de grève générale de trois jours des centrales syndicales

Dakar — Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public a déclaré, mardi, qu'un préavis de grève unique adressé au seul ministre chargé de la Fonction publique et du Travail ne saurait légalement couvrir les secteurs public, parapublic et privé, visés par le mot d'ordre de grève générale des 21, 22 et 23 octobre 2026.

Par conséquent, il avertit qu'une grève engagée en violation des procédures est "illicite" et expose les travailleurs à des retenues sur salaire pour les jours non travaillés et à des sanctions disciplinaires.

"Un préavis de grève unique adressé au seul ministre chargé de la Fonction publique et du Travail ne saurait servir de base légale à une grève générale et couvrir les travailleurs et agents relevant desdits secteurs", a indiqué le ministère dans un communiqué publié mardi sur sa page Facebook.

"Dans le secteur public de l'Education et de la Formation, aucun préavis écrit de grève n'a à ce jour été déposé, depuis la signature du protocole d'accord du 16 avril 2026 avec les syndicats représentatifs", a ajouté le ministère.

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Il rappelle que "les conditions et modalités de dépôt d'un préavis de grève ainsi que l'exercice de ce droit s'accomplissent dans le cadre des lois et règlements selon des régimes distincts".

Dans les secteurs privé et parapublic, le Code du travail prévoit une procédure de règlement des différends collectifs avant le dépôt d'un préavis de grève de 30 jours. Dans la Fonction publique, le délai légal est d'un mois après notification d'un préavis écrit à l'autorité compétente, précise le ministère.

Évoquant la proximité des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), prévus le 31 octobre, il appelle les syndicats à leur "sens des responsabilités" et à leur "esprit patriotique", afin de préserver la continuité du service public.

Le ministère souligne enfin que la plupart des revendications relèvent des engagements du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, dont le suivi se poursuit avec les partenaires sociaux.

Il invite les centrales syndicales à accéder à la demande du Premier ministre de renoncer à la grève et à poursuivre les discussions" au moins d'ici janvier 2027".