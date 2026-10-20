Sénégal: Six tonnes de cuisses de poulet de contrebande saisies par la Gendarmerie nationale

Dakar — La section Environnement de la Gendarmerie nationale a annoncé avoir procédé à la saisie de six tonnes de cuisses de poulet de contrebande au large de Dakar et interpellé 19 personnes liées à ce trafic.

"Une tentative d'introduction clandestine de denrées alimentaires a été déjouée le dimanche 18 octobre 2026 au large de Dakar, aux abords de l'îlot Sarpan, par la Section Environnement de la Gendarmerie nationale", indique-t-elle notamment dans un communiqué publié lundi sur ses plateformes digitales.

La saisie effectuée à bord d'une pirogue où se trouvaient 19 Sénégalais, comprend 1 800 cartons de cuisses de poulet de contrebande, soit 6 tonnes de marchandises, pour une valeur estimée à 25 millions de francs CFA, précise la même source.

La section Environnement de la Gendarmerie nationale indique avoir été alertée par un renseignement faisant état d'une pirogue en provenance de la Gambie et à destination de Thiaroye, dans la banlieue dakaroise.

Sur cette base, l'unité de gendarmerie de la section Environnement a mené une patrouille ayant permis d'intercepter l'embarcation. Une enquête a été également ouverte dans cette affaire.