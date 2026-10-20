Sénégal: 'Entretien de courtoisie' du PM Al Aminou Lô avec le président de la Commission de l'UA à Abidjan

Dakar — Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, a eu un "entretien de courtoisie" avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, lundi à Abidjan, a-t-on appris de source officielle.

En visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement sénégalais s'est notamment entretenu avec le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, également en visite officielle dans la capitale ivoirienne, a indiqué la source.

Le Premier ministre du Sénégal, arrivé dimanche à Abidjan, a rencontré la diaspora sénégalaise de Côte d'Ivoire et tenu avec sa délégation une séance de travail avec le chef du gouvernement ivoirien Robert Beugré Mandé.

Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô a ensuite été reçu en audience par le président Alassane Ouattara, en présence des plus hautes autorités de Côte d'Ivoire.